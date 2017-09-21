Крупный логистический комплекс вырастет под Екатеринбургом

Источник: УралИнформБюро

На южной границе уральской столицы появится крупный логистический комплекс класса «А». Его площади составят 45 тысяч квадратных метров.

Участок под строительство «склада» — общей площадью 10 гектаров — размещается в непосредственной близости от Екатеринбургской кольцевой автодороги, Челябинского тракта и аэропорта Кольцово. В то же время до центра города — всего 22 километра.

Как сообщили «Уралинформбюро» в департаменте информационной политики Свердловской области, возведением логокомплекса займется Екатеринбургская градостроительная компания, купившая у Корпорации развития Среднего Урала землю. Вложения в проект, который обеспечит 250 новых рабочих мест, составят 1,8 миллиарда рублей.

По словам гендиректора КРСУ Сергея Киселева, новый центр — важный для региона инвестпроект. Сегодня на рынке индустриальной недвижимости Екатеринбурга наблюдается дефицит складов класса «А». Существующие заполнены более чем на 95%, а площади тех, что еще строятся, выкупаются на стадии котлована.