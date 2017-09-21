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16:46 (мск), источник: ИА Татар-информ

Аэропорт «Казань» вошел в пятерку лучших региональных авиагаваней в Евразии

(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» назван одной из пяти ведущих воздушных гаваней России и удостоен Евразийской премии в области региональных авиаперевозок -2017 в номинации «Аэропорт года (топ 5 лучших аэропортов)», сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Церемония награждения победителей состоялась сегодня впервые в рамках VII международной конференции «Региональная авиация России и СНГ-2017». В жюри премии вошли представители профессионального сообщества из числа экспертов, обязательно имеющих опыт руководящей работы в авиационной отрасли, представителей органов власти и отраслевых государственных учреждений и ассоциаций.

«Конференция “Региональная авиация России и СНГ” — это ежегодное крупнейшее профессиональное мероприятие, на котором обсуждаются ключевые вопросы развития региональной и местной авиации на уровне государства и бизнеса. Получение награды на этой площадке говорит о признании экспертным сообществом наших заслуг в области региональных авиаперевозок, о высокой оценке нашей работы», — прокомментировал генеральный директор международного аэропорта «Казань» Алексей Старостин.

Напомним, по итогам 2016 года казанский аэропорт обслужил 1 млн 912 тыс. 954 пассажира. За 8 месяцев 2017 года было обслужено уже более 1,7 млн пассажиров — на 39 процентов больше, чем за такой же период в прошлом году.

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