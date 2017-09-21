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16:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Улицу Порт-Саида отремонтируют в Волгограде к концу месяца

Дорожники завершат ремонт улицы Порт-Саида в центре Волгограда до конца сентября, они планируют сдать ее в эксплуатацию в начале октября.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», на участке от улицы Краснознаменской до Советской уже сняли старое покрытие, а в границах от улицы Коммунистической до проспекта Ленина уложили выравнивающий и верхний слои асфальта.

На участке до улицы Советской специалисты успели поднять ливневые колодцы и приступить к укладке верхнего слоя покрытия. Добавим, что дорожникам предстоит нанести на проезжую часть разметку и заменить на ней знаки. По словам специалистов, работы выполнены уже на 80%.

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