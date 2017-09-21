Уфа станет частью туристического бренда «Императорский маршрут»

Источник: РИА "Новости"

По словам замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, последний проект такого рода — это «Золотое Кольцо России», созданный много лет назад.

Под единым брендом «Императорский маршрут», рассказала замминистра, скрывается «целая сеть межрегиональных и региональных турпродуктов», часть из которых уже продается в регионах России.

Проект планируется запустить уже к следующему лету, к столетию гибели царской семьи в июле 1918 года. Изначально маршрут включит в себя Москву, Санкт-Петербург, Царское Село, Вятку, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень, Омск — места, связанные с трагической гибелью семьи последнего императора.