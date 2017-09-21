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17:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфа станет частью туристического бренда «Императорский маршрут»

УФА, 21 сен 2017. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/. Столица Башкортостана Уфа станет частью нового масштабного туристического бренда «Императорский маршрут». Презентация проекта состоялась накануне в Министерстве культуры России.

Источник: РИА "Новости"

По словам замминистра культуры РФ Аллы Маниловой, последний проект такого рода — это «Золотое Кольцо России», созданный много лет назад.

Под единым брендом «Императорский маршрут», рассказала замминистра, скрывается «целая сеть межрегиональных и региональных турпродуктов», часть из которых уже продается в регионах России.

Проект планируется запустить уже к следующему лету, к столетию гибели царской семьи в июле 1918 года. Изначально маршрут включит в себя Москву, Санкт-Петербург, Царское Село, Вятку, Пермь, Екатеринбург, Алапаевск, Тобольск, Тюмень, Омск — места, связанные с трагической гибелью семьи последнего императора.

Далее к маршруту подключатся Калуга, Орел, Калининград, Нижний Новгород, Вологда, Казань, Сыктывкар, Уфа, Тверь, и Крым — места, связанные с пребыванием императора и членов императорской фамилии.

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