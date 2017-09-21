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16:26 (мск), источник: Actualitati.md

В Молдове подорожало мясо

Причина подорожания кроется в запрете на импорт мяса из Украины.

Источник: Actualitati.md

Так, больше всего подорожала свинина. Теперь один килограмм стоит 85 леев, что на 15 леев больше. Куриные бедра подорожали на 3 лея и стоят 41 лей. За грудинку придется выложить на 5 леев больше 65 леев, сообщает protv.

Что касается молочной продукции, то сливочное масло подорожало в среднем на 2 лея, молоко на 35 банов, а кефир на 60 банов. Покупатели сетуют на то, что молочные продукты теперь придется употреблять меньше, а мясо только по праздникам.

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