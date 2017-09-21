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17:09 (мск), источник: РИА Крым

Строители завершили монтаж кровли нового терминала аэропорта «Симферополь»

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости (Крым). Кровля здания нового терминала Международного аэропорта «Симферополь» готова на сто процентов. Об этом заявил генеральный директор предприятия Евгений Плаксин, сообщает пресс-служба аэропорта.

Источник: РИА "Новости"

По словам Плаксина, сегодня на кровле уже монтируются декоративные элементы, которые будут дополнять криволинейные фасады и подчеркивать архитектурную концепцию «Крымской волны».

Общая площадь кровли составляет более 30 тысяч квадратных метров. Крыша нового терминала будет оборудована 14-ю уникальными зенитными фонарями, и двумя панорамными окнами, которые будут обеспечивать комфорт пассажиров благодаря проникновению солнечного света внутрь здания.

Кровля терминала состоит из специальных материалов, обеспечивающих полную гидроизоляцию покрытия. Кроме того, крыша спроектирована и смонтирована таким образом, чтобы исключить скопления на ее поверхности ливневых и талых вод.

Генеральный директор компании-подрядчика ООО «Альфа Констракшн» Игорь Набойченко добавил, что на стройплощадке продолжается остекление фасадов. На сегодня смонтировано 122 из 130 каркасов витражей. Остекление витражей уникальными стеклопакетами выполнено на 90%. Монтаж прямолинейных торцевых фасадов выполнен на 60%. Отделочные работы внутри здания выполнены наполовину.

Также продолжается установка лифтового оборудования и внутренних инженерных сетей. Снаружи ведется мощение дорожек ландшафтного парка тротуарной плиткой, начато асфальтирование основной парковки перед терминалом и стояночных мест для автомобилей сотрудников.

После введения в эксплуатацию нового аэровокзального комплекса площадью 78 тысяч квадратных метров, пропускная способность аэропорта возрастет до 3650 пассажиров в час. Аэропорт сможет обслуживать 6,5 миллионов пассажиров в год. В новом терминале будут работать 55 стоек регистрации, 8 подвижных телетрапов, 8 выходов к перронным автобусам. Также в терминале предусмотрено 16 эскалаторов и 28 лифтов. При этом потребность пассажиров в вертикальном транспорте практически на 100% обеспечена только эскалаторами.

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