Пермскому свинокомплексу вернули электроснабжение



Напомним, предприятие задолжало ресурсоснабжающей организации около 130 млн руб. Отключение произвели в 16:00. Электроэнергию вернули через два часа.



Как отметили в минсельхозе, электроснабжение сохранялось на комбикормовом заводе, в хозяйственной зоне, котельной, водоканале и на очистных сооружениях предприятия.



В жилом секторе и социальных объектах поселка Майский, в котором располагается свинокомплекс, электроснабжение не ограничивали.



«При текущем уровне задолженности в дальнейшем отключения предприятия от энергоснабжения можно избежать только при введении внешнего конкурсного управления в ООО «Свинокомплекс Пермский»», — заявили в минсельхозе.



«Свинокомплекс «Пермский» имеет долги не только перед энергоснабжающей организацией. Из-за невыплаты налогов арбитражный суд уже рассматривает дело о банкротстве предприятия.

