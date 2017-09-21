Пермскому свинокомплексу вернули электроснабжение
21 сентября ПАО «Пермэнергосбыт» провело частичное отключение электричества на ООО «Свинокомплекс «Пермский» (арендует свинокомплекс у краевого правительства), сообщает
21 сентября ПАО «Пермэнергосбыт» провело частичное отключение электричества на ООО «Свинокомплекс «Пермский» (арендует свинокомплекс у краевого правительства), сообщает
Напомним, предприятие задолжало ресурсоснабжающей организации около 130 млн руб. Отключение произвели в 16:00. Электроэнергию вернули через два часа.
Как отметили в минсельхозе, электроснабжение сохранялось на комбикормовом заводе, в хозяйственной зоне, котельной, водоканале и на очистных сооружениях предприятия.
В жилом секторе и социальных объектах поселка Майский, в котором располагается свинокомплекс, электроснабжение не ограничивали.
«При текущем уровне задолженности в дальнейшем отключения предприятия от энергоснабжения можно избежать только при введении внешнего конкурсного управления в ООО «Свинокомплекс Пермский»», — заявили в минсельхозе.
«Свинокомплекс «Пермский» имеет долги не только перед энергоснабжающей организацией.