«Болезнь пробки»: как виноделы борются за качество вина
Каждому любителю вина пару раз в жизни попадалась испорченная бутылка, когда напиток отдает мускусом и даже плесенью. Виноделы называют это «болезнью» или «дефектом» пробки.
Каждому любителю вина пару раз в жизни попадалась испорченная бутылка, когда напиток отдает мускусом и даже плесенью. Виноделы называют это «болезнью» или «дефектом» пробки.
Она появляется
В индустрии споры о том, сколько вина было испорчено
Это плохие новости, например, для Португалии. Из пробкового дуба, который растет на юге страны, производят больше половины винных пробок для мирового рынка.
Карло Де Джисус — директор по маркетингу компании Amorim, крупнейшего производителя пробок в Португалии. По его словам, еще 13 лет назад будущее натуральной пробки казалось очень мрачным.
«В 2003—2004 некоторые рынки почти поставили крест на натуральной пробке. Это в основном коснулось Австралии и Новой Зеландии», — объясняет Де Джисус.
В 2004 году компания Taylors Wines первой из крупных австралийских виноделов перешла на закручивающиеся крышки. Глава компании Митчел Тейлор уверен, что к традиционной пробке тут вряд ли вернутся.
«Мы обнаружили, что у 10−15% бутылок есть проблемы, связанные с трихлоранизолом или окислением. Мы решили их одним движением», — говорит он.
Однако Де Джисус объясняет, что на его производстве сложности с ТХА удалось решить благодаря новым технологиям. В Amorim используют специальный сенсор NDTech, который выбраковывает некачественные пробки.
Каждую пробку проверяют индивидуально. Де Джисус объясняет, что анализ занимает «даже не минуты, а секунды».
Несмотря на то что виноделы Австралии и Новой Зеландии действительно массово переходят на закручивающиеся крышки, пробковое производство не сокращается. В мире ежегодно изготавливается 12 млрд пробок (4,4 млрд из них делает португальская компания Amorim).
При этом на закручивающиеся крышки приходится только 4,7 млрд бутылок в год, еще 1,8 млрд закупоривают пластиковыми пробками.
Традиционная пробка все еще считается признаком хорошего качества, особенно в Европе и Америке.
Американская компания Grgich вообще не используют крышки. Вместо этого, 30% бутылок закупоривают инновационными пробками Diam.
Технологию придумали во Франции в одноименной компании. Обычные пробки сначала измельчают в специальные гранулы и обрабатывают диоксидом углерода, чтобы избежать заражения грибком. Затем гранулы прессуют и изготавливают пробку заново. Эта технология быстро стала популярной, особенно среди французских виноделов.
На сегодня трихлоранизол содержат только 3−5 бутылок из тысячи, а не из 100, как было раньше, объясняет Иво Джерамаз,
«Усовершенствование производства натуральной пробки означает, что виноделы смогут гарантировать качество каждой бутылки. И хотя многие производители дорогих вин эксперементируют с другой упаковкой, ничего лучше пробки пока еще не придумали», — заключил эксперт.