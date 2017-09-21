Система байкшеринга Ofo начнет тестирование в Москве

Источник: Агентство «Москва»

Один из двух крупнейших китайских сервисов по прокату велосипедов Ofo готовится к развертыванию в Москве системы бесстанционного велопроката. Проект, в который инвестировали структуры Alibaba Group, поддержали власти столицы. Минувшим летом Ofo вышла в США, а до конца 2017 года сервис планирует охватить 200 городов мира.

В пятницу, 22 сентября, китайский сервис проката велосипедов Ofo представит в Москве систему бесстанционного велопроката.

Об этом «Ъ» сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. Подробностей проекта представители дептранса не раскрывают. По словам собеседника «Ъ», близкого к Ofo, компания планировала международную экспансию, в том числе «тестовый выход» в Москву.

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«Обсуждалось, что компания начнет опытную эксплуатацию велосипедов, доработает IT-часть, а полноценно выйдет на рынок весной 2018 года, с началом велосезона», — пояснил собеседник «Ъ», знакомый с проектом.

Ofo была основана в 2014 году в Пекине, и по состоянию на август 2017 года к ее системе было подключено 8 млн велосипедов в 170 городах в семи странах: Китае, Австрии, Таиланде, Сингапуре, США, Великобритании и Казахстане. В июле 2017 года агентство Bloomberg сообщало, что стартап привлек $700 млн от китайской Alibaba, Hony Capital и Citic Private Equity.

В апреле основатель компании Дай Вэй заявлял CNBC, что компания оценивалась более чем в $2 млрд. Он отметил, что до конца 2017 года компания планирует охватить 200 городов по всему миру, уделяя особое внимание расширению своего присутствия в Европе и Азии. Велопарк планируется нарастить до 20 млн штук.

Проект работает по принципу байкшеринга: велосипед не привязан к док-станции, его можно оставить в любом месте, где разрешена парковка велосипедов.

Чтобы взять велосипед, пользователю необходимо установить приложение Ofo, получить код доступа и ввести его в системе блокировки велосипеда.

В сентябре 2017 года о выходе на американский рынок заявил конкурент Ofo — китайская компания Mobike. Проект также присутствует в Великобритании, Италии, Японии, Сингапуре, Таиланде и Малайзии.