В Татарстане изменится расписание нескольких поездов
(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). С 23 сентября по 3 октября изменится расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, сообщает Миндортранс РТ.
(Казань, 21 сентября, «Татар-информ»). С 23 сентября по 3 октября изменится расписание нескольких пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, сообщает Миндортранс РТ.
В частности, 23, 24, 25, 27, 28, 29 сентября и 2, 3 октября изменится расписание 17 пригородных поездов, три поезда выводятся из расписания.
23 и 24 сентября, 27 и 28 сентября, 2 и 3 октября меняется расписание электричек №№ 6924, 6925, 6926, 6438 сообщением Казань — Кизнер, № 6440 и 6431 Казань — Сосновка, № 7833 Вятские Поляны — Арск, № 6428 Казань — Вятские Поляны, № 7672 и 7680 Сосновка — Кизнер, № 6430 Казань — Шемордан, № 6410 Казань — Сосновка.
23, 24 сентября, 27, 28 сентября и 2, 3 октября сокращаются маршруты следования пригородных поездов № 6422 Казань — Коинсар, Коинсар — Казань.
23, 24, 27, 28 сентября и 2, 3 октября пригородные поезда 6420/6425 Казань — Вятские Поляны — Казань, 6424/6429 Казань — Сосновка — Казань, 6404/6407 Казань — Арск — Казань выводятся из расписания.
С более подробной информацией по изменению движения поездов можно ознакомиться на сайте министерства.