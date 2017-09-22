Заплатить кровными: сосуды руки вместо кредитной карты

Технология, при которой электронный сканер-считыватель отображает вены пальцев и генерирует уникальный пароль, опробована в супермаркете Costcutter на территории кампуса лондонского Университета Брунеля.

Впоследствии, если тестирование пройдет успешно, технологию Fingopay могут начать использовать и в других магазинах сети.

Во время регистрации пользователям необходимо привязать венозный рисунок пальца к кредитной или дебетовой карте, чтобы затем оплачивать товары, не имея при себе ни карточки, ни наличных.

Некоторые эксперты впрочем сомневаются, что биометрические системы имеют какое-то преимущество по сравнению с традиционными способами оплаты.

Технологию Fingopay разработал технологический гигант Hitachi, а биометрическая платежная компания Sthaler получила лицензию на ее запуск в розничном секторе.

Новый способ оплаты особенно понравится молодежи, убежден исполнительный директор Sthaler Ник Драйден.

«Сегодняшней молодежи нужно, чтобы все было проще, удобнее, безопаснее и быстрее», — говорит глава Sthaler.

Посмотрим на результаты эксперимента и решим, как будем действовать дальше. Пресс-секретарь сети супермаркетов Costcutter

В 2014 году банк Barclays представил аналогичную технологию, разработанную той же компанией Hitachi. Похожий настольный считыватель для пальцев выпустили тогда для корпоративных клиентов.

В начале этого года Fingopay уже был опробован в одном из баров в лондонском районе Камден. Тогда, чтобы опробовать новую систему, зарегистрировались 2000 человек.

Безопасно или нет?

Представитель компании Sthaler считает, что новый способ платежа — самая безопасная форма биометрических платежей, на данный момент не выявлено ни уязвимостей, ни утечки данных.

Консультант по вопросам безопасности Грэм Клули относится к новинке несколько скептически.

«Ранее внедрявшиеся биометрические системы платежей с использованием отпечатков пальцев было легко обмануть. Проблема с биометрическими данными в том, что в отличие от карт или данных приложений, их нельзя будет заменить в случае взлома».

Читайте также В китайской деревне появился огромный QR-код из деревьев

«Если кто-то получил доступ к вашей биометрии, сделать ничего невозможно, мы же не можем поменять палец. Мне кажется странной такая настойчивая поспешность внедрять именно эту технологию, а не традиционные методы идентификации», — говорит эксперт.

Профессор Алан Вудворд из Университета Саррея, считает систему более безопасной, чем предыдущие биометрические методы.

«Этот метод основан на том, что кровь течет по венам, что дает возможность убедиться, что ее использует настоящий, живой человек. Такую систему намного труднее обмануть».