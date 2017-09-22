Заплатить кровными: сосуды руки вместо кредитной карты
Супермаркет сети Costcutter в Лондоне тестирует биометрическую платежную систему, в которой для оплаты товаров используется уникальный рисунок вен пальцев.
Супермаркет сети Costcutter в Лондоне тестирует биометрическую платежную систему, в которой для оплаты товаров используется уникальный рисунок вен пальцев.
Технология, при которой электронный
Впоследствии, если тестирование пройдет успешно, технологию Fingopay могут начать использовать и в других магазинах сети.
Некоторые эксперты впрочем сомневаются, что биометрические системы имеют
Технологию Fingopay разработал технологический гигант Hitachi, а биометрическая платежная компания Sthaler получила лицензию на ее запуск в розничном секторе.
Новый способ оплаты особенно понравится молодежи, убежден исполнительный директор Sthaler Ник Драйден.
«Сегодняшней молодежи нужно, чтобы все было проще, удобнее, безопаснее и быстрее», — говорит глава Sthaler.
Посмотрим на результаты эксперимента и решим, как будем действовать дальше.
В 2014 году банк Barclays представил аналогичную технологию, разработанную той же компанией Hitachi. Похожий настольный считыватель для пальцев выпустили тогда для корпоративных клиентов.
В начале этого года Fingopay уже был опробован в одном из баров в лондонском районе Камден. Тогда, чтобы опробовать новую систему, зарегистрировались 2000 человек.
Безопасно или нет?
Представитель компании Sthaler считает, что новый способ платежа — самая безопасная форма биометрических платежей, на данный момент не выявлено ни уязвимостей, ни утечки данных.
«Ранее внедрявшиеся биометрические системы платежей с использованием отпечатков пальцев было легко обмануть. Проблема с биометрическими данными в том, что в отличие от карт или данных приложений, их нельзя будет заменить в случае взлома».
«Если
Профессор Алан Вудворд из Университета Саррея, считает систему более безопасной, чем предыдущие биометрические методы.
«Этот метод основан на том, что кровь течет по венам, что дает возможность убедиться, что ее использует настоящий, живой человек. Такую систему намного труднее обмануть».