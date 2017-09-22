Молодые семьи осчастливили во Владивостоке

По словам сотрудников городского управления по учету и распределению жилой площади, общая сумма выплат составила более 47 миллионов рублей.

Напомним, в этом году право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выдано 103 молодым семьям. Они получат от 611 тысяч до полутора миллиона рублей, сумма в данном случае зависит от состава семьи.