Молодые семьи осчастливили во Владивостоке
Счастливыми обладателями социальных выплат на приобретение или строительство жилья получили с начала текущего года 50 молодых семей Владивостока, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Счастливыми обладателями социальных выплат на приобретение или строительство жилья получили с начала текущего года 50 молодых семей Владивостока, об этом «Deita. ru» сообщили в городской администрации.
Это продолжается реализация программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке» на 2014−2019 годы.
По словам сотрудников городского управления по учету и распределению жилой площади, общая сумма выплат составила более 47 миллионов рублей.
Напомним, в этом году право на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства выдано 103 молодым семьям. Они получат от 611 тысяч до полутора миллиона рублей, сумма в данном случае зависит от состава семьи.
Таисия Масина.