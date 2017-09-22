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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморский океанариум вновь запустил удобный интернет-сервис

С сегодняшнего дня возобновлены тестовые интернет-продажи на официальном сайте учреждения, сообщает «Deita. ru». Оплатить покупку можно на сайте, нажав кнопки «Билеты» и «Билеты онлайн».

Купленные через интернет билеты дают возможность посетить только экспозиции по полному, без учета льгот, тарифу. Для того чтобы попасть на выступления морских млекопитающих, следует обращаться в кассы океанариума, которые работают с 9 часов 30 минут до 19 часов.

При этом невозможно, оплатив покупку на сайте, докупить в кассах билет на представление; отдельного билета на выступление морских млекопитающих не существует. В Приморском океанариуме действуют тарифы «Экспозиции» и «Экспозиции и дельфинарий».

В кассах с сегодняшнего дня увеличен интервал предварительных продаж. Теперь билеты можно купить за 15 дней до планируемой даты посещения.

Отметим, посетить океанариум можно в любой день, кроме среды и понедельника, с 10 до 20 часов.

Екатерина Брязгунова.

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