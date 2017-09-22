В Калининградской области не могут сдержать роста цен на бензин

При этом средняя цена литра топлива марки АИ-92 на АЗС региона на означенную дату составила 39 рублей и 30 копеек, марки АИ-95 — 41 рубль и 43 копейки. В тоже время время дизтопливо обходится автомобилистам в 38 рублей и 92 копейки.

По данным Росстата, бензин в Калининграде и области стоит в среднем на полтора рубля дороже, чем в других регионах СЗФО.