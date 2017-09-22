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10:12 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области не могут сдержать роста цен на бензин

В Калининградской области на 18 сентября 2017 года средняя цена бензина составила 40 рублей и 10 копеек.

При этом средняя цена литра топлива марки АИ-92 на АЗС региона на означенную дату составила 39 рублей и 30 копеек, марки АИ-95 — 41 рубль и 43 копейки. В тоже время время дизтопливо обходится автомобилистам в 38 рублей и 92 копейки.

По данным Росстата, бензин в Калининграде и области стоит в среднем на полтора рубля дороже, чем в других регионах СЗФО.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,29 до 38,60 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,49 до 43,00 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 35,50 до 37,94 рубля, марки АИ-95 и выше — от 39,30 до 41,49 рубля за литр.

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