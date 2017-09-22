В Калининградской области не могут сдержать роста цен на бензин
В Калининградской области на 18 сентября 2017 года средняя цена бензина составила 40 рублей и 10 копеек.
В Калининградской области на 18 сентября 2017 года средняя цена бензина составила 40 рублей и 10 копеек.
При этом средняя цена литра топлива марки АИ-92 на АЗС региона на означенную дату составила 39 рублей и 30 копеек, марки АИ-95 — 41 рубль и 43 копейки. В тоже время время дизтопливо обходится автомобилистам в 38 рублей и 92 копейки.
По данным Росстата, бензин в Калининграде и области стоит в среднем на полтора рубля дороже, чем в других регионах СЗФО.
На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 36,29 до 38,60 рубля за литр, марки АИ-95 и выше — от 39,49 до 43,00 рубля. В