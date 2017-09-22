Африканская чума через дезинфекционные коврики в Хабаровском крае на пройдёт

Осенняя вакцинация скота из частных секторов и хозяйств стартовала в крае. До конца сезона специалисты проведут оздоровительные мероприятия во всех частях региона. Однако вместе с обычной процедурой, сотрудники ветеринарных служб будут проводить и профилактические мероприятия, направленные на предотвращение появления африканской чумы.

— Это заболевание было уже зарегистрировано в Омске, Владимире, Саратове, Москве. Как правило, в таких случаях уничтожается все поголовье скота в зоне очага поражения. К сожалению, вакцинации против этого вида чумы еще не существует. Именно поэтому мы будем проводить профилактические мероприятия, которые осуществляются в плановом режиме. Это термическая обработка кормов, создание дезинфекционных барьеров, ковриков. Также мы будем осуществлять забор крови, чтобы проверить наличие иных болезней. На данный момент могу утверждать, что в нашем крае подобных вспышек не будет, но профилактика должна быть обязательно, — прокомментировала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела организации проведения карантинных, противоэпизоотических мероприятий и лечебной работы управления ветеринарии правительства Хабаровского края Марина Данилова.