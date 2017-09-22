В Омск на три дня вернётся «Бабье лето»

С 22 по 24 сентября на площади перед областным Экспоцентром состоится ежегодная осенняя ярмарка-продажа свежего урожая, продовольствия, продукции растениеводства и товаров омских производителей «Бабье лето». Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Организатором фестиваля выступает региональное Агентство развития и инвестиций при поддержке минсельхоза, Омского областного союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений, областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Фестиваль урожая «Бабье лето» разделен на основные тематические разделы. В разделе «Дача. Сад. Огород» участники фестиваля смогут представить такие товары как семена, саженцы, удобрения, надежные теплицы, укрывной материал, парники и средства индивидуальной защиты. Во втором разделе — «Товары народного потребления» омские умельцы представят швейные и трикотажные изделия, сувениры, бижутерию, изделия из кожи и товары для детей. Третий раздел ярмарки представлен продукцией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — молочная, сырная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также мясная и рыбная продукция. В четвертом разделе местные фермеры реализуют свежие овощи, фрукты, зерно, крупы, муку и дикоросы.