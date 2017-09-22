Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Свекла оказалась суперфудом
Светская Москва: Чайковскую удивило, как выглядит Оксана Федорова
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Сын Караченцова объяснил перевод артиста в реанимацию
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России
Audi Aicon: машина без руля и педалей
«Осталось ждать нам с вами 12 лет»: Жириновский об "эпохе" Путине
Ольга Ковитиди: Порошенко «получил удар в бороду»
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
09:14 (мск), источник: АиФ Омск

В Омск на три дня вернётся «Бабье лето»

В Омске отмечают День садовода фестивалем урожая.

С 22 по 24 сентября на площади перед областным Экспоцентром состоится ежегодная осенняя ярмарка-продажа свежего урожая, продовольствия, продукции растениеводства и товаров омских производителей «Бабье лето». Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области. Организатором фестиваля выступает региональное Агентство развития и инвестиций при поддержке минсельхоза, Омского областного союза садоводческих и дачных некоммерческих объединений, областной общественной организации ветеранов (пенсионеров).

Фестиваль урожая «Бабье лето» разделен на основные тематические разделы. В разделе «Дача. Сад. Огород» участники фестиваля смогут представить такие товары как семена, саженцы, удобрения, надежные теплицы, укрывной материал, парники и средства индивидуальной защиты. Во втором разделе — «Товары народного потребления» омские умельцы представят швейные и трикотажные изделия, сувениры, бижутерию, изделия из кожи и товары для детей. Третий раздел ярмарки представлен продукцией предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности — молочная, сырная продукция, кондитерские и хлебобулочные изделия, а также мясная и рыбная продукция. В четвертом разделе местные фермеры реализуют свежие овощи, фрукты, зерно, крупы, муку и дикоросы.

Кстати, День садовода учреждён указом губернатора Омской области Виктора Назарова и отмечается в последнюю субботу сентября. В этом году 23 сентября гостей фестиваля ждет культурно-развлекательная программа. Помимо выступлений творческих коллективов в рамках фестиваля подведут итоги областного конкурса «Ветеранское подворье-2017», а также состоится ярмарка «Золотая осень».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Водителя, возившего односельчан бесплатно, оштрафовали на 50 тысяч
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Церковную недвижимость предложили приватизировать
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь