Двойные стандарты: вода в Казахстане стала предметом нечестного бизнеса

Источник: Sputniknews.kz

Аналитики бизнес-журнала Fortune даже подсчитали, что прибыль компаний, занимающихся продажей питьевой воды, намного превышает прибыльность фармацевтической индустрии, достигая одного триллиона долларов в год. И крупные корпорации уже ведут передел небольшого казахстанского водного рынка с местными производителями.

Coca-Cola не скрывает

На полках магазинов сегодня представлено достаточное количество наименований бутилированной воды, как популярных марок, так и совсем неизвестных производителей.

«Проблема в том, что рядовые потребители не могут отличить очищенную водопроводную от настоящей минеральной природной воды. И каких-либо простых способов, определить качество воды, нет», — говорит гидрогеолог, член-корреспондент Академии минеральных ресурсов РК, член-корреспондент Академии валеологии РК Евгений Пятов.

Производитель может просто взять воду из крана и пропустить через фильтры, а потом разлить по бутылкам. Так, кстати, делает Coca-Cola при производстве воды BonAqua и не скрывает этого.

Продавать фильтрованную водопроводную воду не запрещено законом, но в процессе такого производства вода очищается несколькими фильтрами и, как утверждают ученые, становится деминерализованной.

«Пользы от деминерализованной воды немного и постоянно употреблять ее в качестве питья не рекомендуется, — объясняет Пятов. — Иногда воду искусственно насыщают определенными минералами, но и это уже не те минералы, которые дает природа. Искусственная минерализация воды лишает человека полезных веществ, которые в природной воде находятся в виде ионов, недиссоциированных молекул, газов и коллоидных частиц, что недоступно для искусственного воспроизведения».

По словам эксперта, любое вмешательство — это нарушение структуры воды. Самая полезная вода — это та, которая берется из подземных источников и с ней ничего не делается. На бутылке такой воды написано: «Состав: вода природная минеральная».

«Но хуже всего то, что у нас каждый производитель может писать на этикетке все что захочет, потребителю остается только верить на слово и полагаться на свой вкус. На самом деле не вся вода является тем, что написано на маркировке», — говорит Пятов.

Осторожно, в бутылках H2O и синегнойная палочка

С начала этого года в казахстанских СМИ появилось всего две публикации о качестве питьевой воды. В феврале результаты анализа бутилированной воды емкостью 19 литров обнародовала лаборатория ГКП «Астана су арнасы». Тогда эксперты выяснили, что в бутылки для кулера разливается фильтрованная вода из городского водопровода Астаны. В составе воды не были обнаружены ни микроэлементы, ни минералы так необходимые человеку.

«По данным ВОЗ, вода с низким содержанием солей способствует развитию болезней сердца и сосудов, — делится знаниями руководитель Управления санитарно-гигиенического надзора Комитета охраны общественного здоровья Минздрава РК Марал Рахимжанова. — Именно качество и состав воды формирует хронические нефриты (болезни почек)».

«Вода без минералов вымывает минералы из костей и разбавляет кровь. Она лишена природной структурированности и кислорода, за счет которого живут клетки. Все это постепенно приводит к нарушению водно-солевого и кислотно-щелочного баланса, что считается первопричиной болезней», — добавляет Пятов.

Однако потребители, которые отказались от водопроводной воды в пользу бутилированной, не узнали, кто из отечественных производителей оказался недобросовестным и под видом природной воды продавал очищенную водопроводную — эксперты лаборатории не назвали ни одной марки.

Впрочем, еще более ошеломляющей оказалась статья в газете «Время». В публикации сообщалось, что журналисты издания получили от ГКП на ПВХ «Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга» Миннацэкономики информацию о том, что «в воде природной питьевой негазированной, произведенной в Республике Казахстан, была обнаружена синегнойная палочка Pseudomonas aeruginosa». Но опять же выяснить в какой воде, причем made in Kazakhstan, была обнаружена синегнойная палочка журналистам не дали. Пресс-секретарь Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Вадим Вдовин сообщил, что лаборатория не имеет полномочий проводить подобные исследования и… публиковать данные о производителях воды.

Вода плохая, вода хорошая

А между тем масштабные исследования, как водопроводной воды, так и бутилированной представленной на полках в магазинах, в лабораториях Казахстана проводятся. Но результаты, видимо доступны лишь узкому кругу сотрудников этих лабораторий.

«Когда в магазинах появилось много бутилированной воды, это было лет двадцать назад, я тогда еще работал в водоканале, мы делали анализ воды. Интересно было узнать, какая по качеству вода продается. Результаты, кажется, никуда не передавали, по крайней мере, я ничего об этом не знаю, — говорит президент ассоциации “Казахстан Су Арнасы” Валерий Сюндюков. — Но тогда анализ показал, что вода по качеству продавалась разная — и плохая, и хорошая».

По словам Сюндюкова, он ни разу не слышал, чтобы в отношении какой-либо компании было заведено административное дело по факту нарушения требований по безопасности, маркировке или отсутствия минеральных веществ.

«Бутилированную минеральную воду не контролируют, и в этом пробел нашего госрегулирования», — считает Валерий Сюндюков.

Будем пить дистиллят

«По многим показателям казахстанская природная вода значительно лучше показателей известных мировых производителей минеральных вод, — уверенно заявляет Евгений Пятов. — Об этом свидетельствую результаты многих экспертиз».

Но опять же результаты этих экспертиз рядовому казахстанцу в свободном доступе не найти.

«И это действительно большая проблема, — говорит Пятов. — В Казахстане население не осведомлено о физиологически полноценной питьевой воде, считает, что “минералку” пить вредно и массово пьет воду из бытовых установок обратного осмоса. В открытых источниках практически нет информации о здоровой и “правильной” воде. Мы можем встретить множество информации по правильному питанию, различным диетам для похудения, но нет информации про то, какую воду нужно пить, с каким составом».

А скоро ситуация еще больше ухудшится. В этом году принимается технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природные минеральные воды». В регламенте не просто значительно снижены требования к качеству и безопасности бутилированной питьевой воды, но еще и исключены требования к маркировке о полезных свойствах питьевой воды и понятие физиологической полноценности воды.