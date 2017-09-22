Здание старого аэровокзала в Хабаровске снесут к октябрю

Источник: Восток Медиа

В дальневосточной столице в ближайшие дни начнётся демонтаж здания терминала внутренних авиалиний. Рабочие, наконец, смогут приступить к сносу аэровокзала, поскольку решилась главная проблема — транспортная.

«Схему общественного транспорта до сих пор не поменяли. Сделать это планируют на следующей неделе. Временную схему утвердили, согласовали её с управлением транспорта городской администрации и с ГИБДД, однако реализовать её на практике оказалось сложно. Прошло несколько месяцев и, наконец-то, на будущей неделе мы изменим схему. Она будет касаться движения общественного и легкового транспорта, а также движения пешеходов, поскольку территорию огородят и она попадёт в зону стройки», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» начальник пресс-службы Хабаровского аэропорта Марина Кравченко.

Как только транспорт пойдёт по новой схеме, рабочие установят последние ограждения и приступят к демонтажу существующего здания терминала внутренних авиалиний. Подготовка к сносу аэровокзала уже идёт.

Агентство писало, что начать снос в аэропорту планировали ещё летом, однако планы пришлось менять. Рабочие быстро смонтировали одну остановку, вторую продолжают согласовывать. Руководство аэропорта настаивает на том, чтобы там останавливались троллейбусы и автобусы, поскольку ещё раз переносить контактные сети накладно. Если вопрос решится положительно, то пункт создадут возле терминала международных авиалиний. Тогда транспорт сначала будет заезжать на территорию терминала для внутренних авиалиний, а затем отправляться по Матвеевскому шоссе до новой остановки, павильон для которой установят чуть позже.

«Мы настаиваем на таком варианте, потому что пассажиров много, расстояния большие и недопустимо, если они будут пешком преодолевать такой путь», — отметила Марина Кравченко.