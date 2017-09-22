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06:13 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Новый речной вокзал Хабаровска предложили в форме огромного корабля

Китайские архитекторы разработали два дизайнерских проекта.

Источник: Хабаровский край сегодня

Китайская корпорация «Чжункунь Цзюйлинь» предложила несколько вариантов по реконструкции речного вокзала Хабаровска, встреча работников муниципалитета и представителей властей края с иностранной делегацией накануне прошла в дальневосточной столице.

Как рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» начальник управления водного, трубопроводного транспорта и инвестиционных проектов министерства промышленности и транспорта края Владимир Березовский, проект фирмы из КНР отправлен на доработку.

— Дизайнеры и архитекторы «Чжункунь Цзюйлинь» предложили два варианта очень больших зданий высотой в 17 и даже 20 этажей, огромной общей площадью, — говорит Владимир Березовский. — У них значительное место отдано пустым внутренним пространствам, это фактически галереи. Здание по этому проекту займёт участок площадью 18 тысяч квадратных метров от набережной до улицы Тургенева и естественно, что никто этого сделать не даст, потому что это парковая зона и проект слишком масштабен для местности, здание не обозримо со всех сторон. В итоге представителям китайской фирмы мы предложили значительно уменьшить размеры и привлечь к разработке российских архитекторов. Из двух вариантов главный архитектор Хабаровска Аркадий Корзун предпочел остановиться на концепции здания речного вокзала в виде корабля и высказал ряд замечаний. Иностранцы не понимают и не учитывают в работе требования российского законодательства. В частности, нет анализа планировки территории и действующей транспортной схемы, не проведены геологические изыскания, игнорируются стандарты градостроительного кодекса.

В техническом задании на проект указаны требования для удобства иностранных визитёров: обеспечить обработку 24 судов с числом пассажиров до 2 тысяч человек в сутки. Площадь зон паспортного и таможенного досмотра и пункта пропуска, включая магазин беспошлинной торговли «duty free», составит 2150 квадратных метров. Вокзал также должен обеспечить посадку и высадку не менее 4 тысяч человек в сутки на пригородных линиях. Предусмотрен зал ожидания на 300 мест, офисные помещения для служб «Хабводтранса» и туристических фирм, гостиница на 200 номеров, конференц-зал, ресторан, кафе и 10 бутиков. Парковка у речного вокзала рассчитана на 100 автомобилей. Китайские архитекторы в своих мечтах размахнулись на здание с кинотеатрами, торговыми центрами, территорией для цирковых выступлений и концертов и даже с вертолётной площадкой.

— Проект такого масштаба можно было бы реализовать в районе пляжа «Дельфин» неподалеку от «Ерофей-арены» с переносом пункта пропуска, — предложил Аркадий Корзун. — Против этого выступил представитель «Хабводтранса», объяснив свою позицию недостаточными глубинами в этом месте — их не хватит для подхода судов и ещё тем фактом, что нецелесообразно переносить здание вокзала из исторически сложившегося места. Еще одно предложение китайской компании о строительстве канатной дороги от здания обновлённого речного вокзала до острова Большой Уссурийский также признано неуместным — слишком дорогим, неудобным и в целом фантастическим.

— Сейчас мы ждём, что архитекторы «Чжункунь Цзюйлинь» предложат реальные проекты здания речного вокзала, отвечающие всем российским нормам и требованиям и это можно сделать только с помощью отечественных специалистов, знающих требования градостроительного кодекса, — отмечает Владимир Березовский. Напомним, ранее «Хабаровскводтранс» и компания ООО «Чжункунь Цзюйлинь научно-техническая корпорация» из Пекина подписали протокол о намерениях о всестороннем сотрудничестве и координации усилий в вопросах строительства и реконструкции здания речного вокзала в Хабаровске. На рассмотрении остаются три варианта развития событий — полностью новое здание и причальная стенка на старом месте, перенос в другой район Хабаровска или реконструкция имеющегося здания.

Компания ООО «Чжункунь цзюйлинь научно-техническая корпорация» сейчас ведёт строительство торгового порта в Фуюане.

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