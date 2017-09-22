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07:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Новосибирск и еще 19 городов России предлагают подержать финансами

Стоит задача создать конкурентов иностранным мегаполисам и даже государствам.

Источник: РИА "Новости"

Глава Центра Стратегических разработок (ЦСР) предлагает пересмотреть роль больших городов России и помочь им в создании лучших и комфортных условий для жителей, бизнеса, промышленного и финансового развития. Поэтому Алексей Кудрин выступает за то, чтобы дать мегаполисам больше полномочий и изыскать дополнительные источники доходов их бюджетов. Такой резкий поворот во взглядах экс-министра финансов России, ранее не отличавшегося щедростью к региональным и муниципальным нуждам, произошел потому, что он предвидит смену мировых тенденций развития.

«В будущем конкуренцию друг другу буду составлять не страны, а города, в который уже сейчас производят 50% мирового ВВП, — цитирует главу ЦСР РБК. — В ближайшие 15 лет на мировой арене сменятся лидеры. На первый план выйдут быстро растущие города Азии, главным образом — Китая».

В России Алексей Кудрин выделил 20 городов, включая Новосибирск, которые надо поддерживать. Для этого нужна специальная Федеральная программа.

К слову, тема усиления полномочий муниципалитетов и подкрепление их финансовыми возможностями в России обсуждается давно. Особый голос есть, у так называемых, городов-доноров. Их экономика сильная и за счет собранных налогов, которые аккумулируются структурами вышестоящих уровней власти, наполняются бюджеты других муниципалитетов и субъектов федерации. Поэтому города-доноры, к которым относят и Новосибирск, претендуют на более лояльное к себе отношение и возвращение большей части средств.

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