Новосибирск и еще 19 городов России предлагают подержать финансами

Источник: РИА "Новости"

Глава Центра Стратегических разработок (ЦСР) предлагает пересмотреть роль больших городов России и помочь им в создании лучших и комфортных условий для жителей, бизнеса, промышленного и финансового развития. Поэтому Алексей Кудрин выступает за то, чтобы дать мегаполисам больше полномочий и изыскать дополнительные источники доходов их бюджетов. Такой резкий поворот во взглядах экс-министра финансов России, ранее не отличавшегося щедростью к региональным и муниципальным нуждам, произошел потому, что он предвидит смену мировых тенденций развития.

«В будущем конкуренцию друг другу буду составлять не страны, а города, в который уже сейчас производят 50% мирового ВВП, — цитирует главу ЦСР РБК. — В ближайшие 15 лет на мировой арене сменятся лидеры. На первый план выйдут быстро растущие города Азии, главным образом — Китая».

В России Алексей Кудрин выделил 20 городов, включая Новосибирск, которые надо поддерживать. Для этого нужна специальная Федеральная программа.