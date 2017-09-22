Новосибирск и еще 19 городов России предлагают подержать финансами
Стоит задача создать конкурентов иностранным мегаполисам и даже государствам.
Стоит задача создать конкурентов иностранным мегаполисам и даже государствам.
Глава Центра Стратегических разработок (ЦСР) предлагает пересмотреть роль больших городов России и помочь им в создании лучших и комфортных условий для жителей, бизнеса, промышленного и финансового развития. Поэтому Алексей Кудрин выступает за то, чтобы дать мегаполисам больше полномочий и изыскать дополнительные источники доходов их бюджетов. Такой резкий поворот во взглядах
«В будущем конкуренцию друг другу буду составлять не страны, а города, в который уже сейчас производят 50% мирового ВВП, — цитирует главу ЦСР РБК. — В ближайшие 15 лет на мировой арене сменятся лидеры. На первый план выйдут быстро растущие города Азии, главным образом — Китая».
К слову, тема усиления полномочий муниципалитетов и подкрепление их финансовыми возможностями в России обсуждается давно. Особый голос есть, у так называемых,