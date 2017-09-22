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07:55 (мск), источник: Om1.ru

Омские многоэтажки оборудуют счетчикам за счет средств капремонта

Законопроект рассматривается и может вступить в силу в 2017 году.

В четверг, 21 сентября, в региональном Законодательном Собрания Омской области прошло заседание. Комитет по экономической политике и инвестициям рассмотрел поправки в региональный закон о капитальном ремонте.

По словам председателя комитета Дмитрия Шишкина, добавляется новый пункт в перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, проводимого за счет средств профильного фонда. В частность разговор идет об установке в многоквартирных домах счетчиков коммунальных услуг на общедомовые нужды. Об этом сообщает «Новый Омск».

Как подчеркнул Дмитрий Шишкин, подобные изменения были приняты летом на федеральном уровне. Сейчас они должны распространиться по регионам.

По рекомендации комитета законопроект может быть принят в первом чтении. При благоприятном прогнозе, его вступление в силу возможно уже в этом году.

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