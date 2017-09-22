Омские многоэтажки оборудуют счетчикам за счет средств капремонта

В четверг, 21 сентября, в региональном Законодательном Собрания Омской области прошло заседание. Комитет по экономической политике и инвестициям рассмотрел поправки в региональный закон о капитальном ремонте.

По словам председателя комитета Дмитрия Шишкина, добавляется новый пункт в перечень работ по капитальному ремонту общего имущества, проводимого за счет средств профильного фонда. В частность разговор идет об установке в многоквартирных домах счетчиков коммунальных услуг на общедомовые нужды. Об этом сообщает «Новый Омск».

Как подчеркнул Дмитрий Шишкин, подобные изменения были приняты летом на федеральном уровне. Сейчас они должны распространиться по регионам.