МС-21 из Иркутска планируют поставлять в Алжир
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Россия заинтересована в поставках пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и МС-21 (собираемый в Иркутске) в Алжир. Соответствующее заявление сделал министр энергетики РФ Александр Новак в рамках рабочей группы
«Россия, безусловно, заинтересована в поставках отечественных самолетов в Алжир, в том числе и Sukhoi Superjet, и в будущем МС-21. В рамках рабочей группы эти вопросы обсуждаются», — приводит слова министра РИА «Новости».
Первый полет МС-21 состоялся в Иркутске 28 мая 2017 года. Президент РФ Владимир Путин поздравил
Иркутская область получит большое количество новых рабочих мест, а региональный бюджет — дополнительные доходы по НДФЛ благодаря запуску серийного производства нового самолета МС-21, который собирают на иркутском авиазаводе. Об этом сказал губернатор Приангарья Сергей Левченко по итогам совещания под руководством заместителя председателя правительства России, председателя коллегии
Отметим, что пилотажный тренажер МС-21−300 был представлен на московском международном
Реализация проекта по созданию МС-21 влияет на развитие всей транспортной инфраструктуры области, заявил Руслан Болотов, на тот момент исполнявший обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства региона. На совещании под его руководством рассмотрели вопрос сооружения в аэропорту Иркутска теплого ангара для воздушных судов МС-21. Его строительство открывает значительные перспективы для развития транспортной инфраструктуры региона, поскольку возможность осуществления некоторых форм техобслуживания самолетов, выполняемых в закрытом ангаре, отсутствует даже в соседних субъектах РФ. Вместе с тем у региональных компаний появится возможность осуществления полных форм технического обслуживания, не покидая базового аэропорта.
На совещании «Текущее состояние подготовки серийного производства самолетов семейства МС-21»
Впервые в истории отечественного самолетостроения лайнер предлагается заказчикам с двумя типами двигателей — PW1400G компании Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной корпорации. По словам гендиректора ОАО «ОДК» Александра Артюхова, установленные планом сроки получения российского сертификата во втором квартале 2018 года предоставляют возможность поставить двигатели для начала летных эксплуатационных испытаний МС-21.
Справка: МС-21 (магистральный самолет 21 века) — российский проект семейства ближне— и среднемагистральных реактивных пассажирских узкофюзеляжных самолетов. Он рассчитан на осуществление полетов на расстояния порядка 6 тысяч км и создается в качестве замены лайнерам Ту-154 и Ту-204/214, а также самолетам зарубежного производства Airbus А320, Boeing 737 и другим. Сборка опытного экземпляра МС-21−300, оснащенного двигателями Pratt & Whitney, завершена на Иркутском авиазаводе 6 июня 2016 года. Полностью собранный МС-21 представили спустя два дня. В церемонии выкатки из ангара нового среднемагистрального пассажирского самолета принял участие
Проект первого российского