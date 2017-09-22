Санкционный сыр с плесенью сожгли в Красноярске
Продукт обнаружили на
Продукт обнаружили на
В Красноярске уничтожили более 12 кг немецкого санкционного сыра с плесенью «Dorblu». Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю. Запрещенный к ввозу сыр был изъят сотрудниками ветеринарного надзора, после чего 12,3 кг сыра производства Германии сожгли.
Продукт обнаружили на
Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.
В мае 2016 года
Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды, которая ввозится в страну, поскольку сама контрабанда становится экономически невыгодной.
Еда, которую уничтожают, является нелегальным товаром, лишенным каких бы то ни было сертификатов и лицензий. «Контрабандные» продукты могут быть, например, небезопасны, поэтому никакого легального способа передать эту еду нуждающимся у государства нет.