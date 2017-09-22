Санкционный сыр с плесенью сожгли в Красноярске

В Красноярске уничтожили более 12 кг немецкого санкционного сыра с плесенью «Dorblu». Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Красноярскому краю. Запрещенный к ввозу сыр был изъят сотрудниками ветеринарного надзора, после чего 12,3 кг сыра производства Германии сожгли.

Продукт обнаружили на оптово-розничной базе в Красноярске.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2015 года подписал указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (так называемое продовольственное эмбарго). Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

В мае 2016 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил, что продуктовое эмбарго будет продлено на 1,5 года — до конца 2017 года. Такое решение, по его словам, было, в числе прочего, принято по просьбе аграрных компаний.

Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования. По мнению российских властей, уничтожение санкционных продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды, которая ввозится в страну, поскольку сама контрабанда становится экономически невыгодной.