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06:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В ГУК «Жилфонд» прошли «горячие линии» по вопросам отопления в домах

За два часа общения было принято 143 звонка.

В районных дирекциях ГУК «Жилфонд» прошла «горячая линия» по вопросам теплоснабжения в домах, находящихся в управлении компании. За два часа общения с жителями всех районов города было принято 143 звонка.

Все заявки жителей, поступившие на «горячую линию» зафиксированы и взяты на контроль руководителей дирекций. Отметим, что большая часть обращений касалась проблем в отдельных квартирах или комнатах. На сегодняшний день отопление подается во все дома под управлением «Жилфонда». Специалисты компании отрабатывают заявки жителей, связанные с завоздушиванием систем отопления, которые носят локальный характер — касаются отдельных квартир или комнат и не влияют на подачу тепла в дом в целом.

Напомним, согласно распоряжению администрации Красноярска № 280-р от 14.09.2017 «О начале отопительного периода 2017/18 года в городе Красноярске» полностью завершить подключение домов и выйти на рабочие параметры необходимо до 27 сентября.

Работу с обращениями жителей ГУК «Жилфонд» ведёт в постоянном режиме. Во всех районах специалисты в телефонном режиме консультируют собственников жилья по вопросам, касающимся работы Городской управляющей компании. Получить ответы на вопросы можно с 8:00 до 17:00 по телефонам «горячих линий»:

Горячая линия Межрайонной правобережной Дирекции 2751−758.

Горячая линия Дирекции по Октябрьскому району 274−43−25.

Горячая линия Дирекции по Советскому району 274−89−14.

Горячая линия Межрайонной левобережной Дирекции 273−08−33.

Горячая линия дирекции Свердловскому району 233−73−43.

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