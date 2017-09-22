В ГУК «Жилфонд» прошли «горячие линии» по вопросам отопления в домах
За два часа общения было принято 143 звонка.
За два часа общения было принято 143 звонка.
В районных дирекциях ГУК «Жилфонд» прошла «горячая линия» по вопросам теплоснабжения в домах, находящихся в управлении компании. За два часа общения с жителями всех районов города было принято 143 звонка.
Все заявки жителей, поступившие на «горячую линию» зафиксированы и взяты на контроль руководителей дирекций. Отметим, что большая часть обращений касалась проблем в отдельных квартирах или комнатах. На сегодняшний день отопление подается во все дома под управлением «Жилфонда». Специалисты компании отрабатывают заявки жителей, связанные с завоздушиванием систем отопления, которые носят локальный характер — касаются отдельных квартир или комнат и не влияют на подачу тепла в дом в целом.
Напомним, согласно распоряжению администрации Красноярска № 280-р от
Работу с обращениями жителей ГУК «Жилфонд» ведёт в постоянном режиме. Во всех районах специалисты в телефонном режиме консультируют собственников жилья по вопросам, касающимся работы Городской управляющей компании. Получить ответы на вопросы можно с 8:00 до 17:00 по телефонам «горячих линий»:
Горячая линия Межрайонной правобережной Дирекции 2751−758.
Горячая линия Дирекции по Октябрьскому району 274−43−25.
Горячая линия Дирекции по Советскому району 274−89−14.
Горячая линия Межрайонной левобережной Дирекции 273−08−33.
Горячая линия дирекции Свердловскому району 233−73−43.