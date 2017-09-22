Полпреду Меняйло рассказали о рекордных долгах по зарплате в Омской области

В четверг, 21 сентября, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло провел селекторное совещание по вопросам долгов по зарплате. Полпред заявил, что пятая часть всех долгов по заработной плате в стране приходится на Сибирь.

«Общая задолженность по зарплате в федеральном округе — 624 млн рублей. Зарплату не получают более чем 16 тыс. работников. По статистике каждый пятый рубль просроченной зарплаты в стране приходится на Сибирь», — сказал Меняйло.