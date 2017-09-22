В Красноярском крае управляющая компания снабжала дома незаконно добытой холодной водой
Ее руководителя обвинили в получении 19,5 млн рублей.
Ее руководителя обвинили в получении 19,5 млн рублей.
Полицейские следователи отправили в суд дело руководителя управляющей компании, которая обслуживала дома в пос. Березовка.
Как пояснили в
«Своими незаконными действиями управляющая компания извлекла доход в размере более 19,5 миллионов рублей», — пояснили в
В полиции отметили, что мужчина уже имел проблемы с законом. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.