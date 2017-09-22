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07:16 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярском крае управляющая компания снабжала дома незаконно добытой холодной водой

Ее руководителя обвинили в получении 19,5 млн рублей.

Источник: AP 2017

Полицейские следователи отправили в суд дело руководителя управляющей компании, которая обслуживала дома в пос. Березовка.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчину уличили в незаконном предпринимательстве. Его обвинили в том, что, не имея лицензии на пользование недрами, он обустроил скважину. Предприниматель добывал воду и снабжал ею дома, которые обслуживала его компания.

«Своими незаконными действиями управляющая компания извлекла доход в размере более 19,5 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе.

В полиции отметили, что мужчина уже имел проблемы с законом. Ему грозит до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.

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