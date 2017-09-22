В Красноярском крае управляющая компания снабжала дома незаконно добытой холодной водой

Источник: AP 2017

Полицейские следователи отправили в суд дело руководителя управляющей компании, которая обслуживала дома в пос. Березовка.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчину уличили в незаконном предпринимательстве. Его обвинили в том, что, не имея лицензии на пользование недрами, он обустроил скважину. Предприниматель добывал воду и снабжал ею дома, которые обслуживала его компания.

«Своими незаконными действиями управляющая компания извлекла доход в размере более 19,5 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе.