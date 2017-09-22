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07:21 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

«КрУДор» оштрафовали за темную трассу «Красноярск — Енисейск»

На некоторых участках дороги отсутствовали фонари.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Краевое учреждение «КрУДор» оштрафовали за темную дорогу «Красноярск — Енисейск». Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Согласно постановлению, учреждением не были соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильной дороги регионального значения «Красноярск — Енисейск», проходящей через Лесосибирск — на участках дороги с 275 км по 284 км и с 302 км по 304 км отсутствовали фонари.

Управлению был назначен штраф в 300 тыс. рублей. Однако «КрУДор» подал апелляцию, после чего Железнодорожный районный суд снизил размер штрафа до 150 тыс. рублей. Учреждение требовало отменить и это решение, однако краевой суд оставил его без изменения.

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