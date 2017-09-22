«КрУДор» оштрафовали за темную трассу «Красноярск — Енисейск»
На некоторых участках дороги отсутствовали фонари.
На некоторых участках дороги отсутствовали фонари.
Краевое учреждение «КрУДор» оштрафовали за темную дорогу «Красноярск — Енисейск». Об этом сообщает
Согласно постановлению, учреждением не были соблюдены требования по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании автомобильной дороги регионального значения «Красноярск — Енисейск», проходящей через Лесосибирск — на участках дороги с 275 км по 284 км и с 302 км по 304 км отсутствовали фонари.
Управлению был назначен штраф в 300 тыс. рублей. Однако «КрУДор» подал апелляцию, после чего Железнодорожный районный суд снизил размер штрафа до 150 тыс. рублей. Учреждение требовало отменить и это решение, однако краевой суд оставил его без изменения.