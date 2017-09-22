Роспотребнадзор доволен качеством водопроводной воды в Челябинске
Ненадлежащего качества оказалось около 5% проб.
Ненадлежащего качества оказалось около 5% проб.
Качество питьевой воды из городского водопровода Челябинска в январе — августе 2017 года отвечало гигиеническим требованиям по
За это время Центр гигиены и эпидемиологии исследовал 183 пробы холодной воды, подаваемой с Сосновских водоочистных сооружений. Из них не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям восемь проб (4,4%) и три пробы (1,6%) не отвечали требованиям по
«В соответствии с требованиями СанПиН превышение норматива по микробиологическим показателям не допускается в 95% проб, отбираемых в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети в течение 12 месяцев, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год», — уточняют в ведомстве.
Напомним, что проблемы с водой наблюдаются в Троицке. На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора запретили использовать её из колодцев.