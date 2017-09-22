Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Свекла оказалась суперфудом
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Глюкоза танцует в абсолютно прозрачном комбинезоне - СМИ
Порошенко: Оружие США поможет Киеву захватить Крым
Свадьба армянского миллиардера удивила Москву (фото)
Дочь Пескова оказалась в центре скандала
Галкин поделился снимком с молодой и озорной Пугачевой - СМИ
СМИ: сын Домогарова не навещает больного отца
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
07:36 (мск), источник: VN.ru

Отопительный сезон-2017: новосибирцы спасаются под одеялами

Резкое похолодание и мокрый снег пообещали синоптики на выходных, но в квартирах большинства жителей Новосибирска до сих пор нет тепла. Некоторые школы и детсады заполнены наполовину. Как спасаются от холода горожане — в материале VN.ru.

В списке подключения районов к теплоснабжению первыми стоят объекты социальной значимости: в школы, детские сады и медицинские учреждения тепло начало поступать с 18 сентября. Жилые дома по плану подключают постепенно, в зависимости от обслуживающей ТЭЦ, с 20 по 25 сентября. Увы, но на сегодня спасительное тепло есть далеко не во всех квартирах. Жители Новосибирска рассказали корреспонденту VN.ru о «погоде в доме» и о том, как спасаются в промозглые сентябрьские дни без отопления.

Даниил Федорович, пенсионер

— Я живу на Новогодней, у нас уже тепло есть. Сегодня утром часов в 8 встал — потрогал батареи, а они теплые! До этого было холодно, но это не то слово. Был такой холод, что просто не описать! У нас по улице заменили недавно крыши, сделали их покатыми, красиво так, а главное, что теперь станет теплее. Раньше зимой, представляете, потолок на пятом этаже был ледяной — квартиру-то топят, а сверху холод все равно опускается.

Юлия, 34 года, мама в декрете

В нашем Кировском районе еще не дали тепло. В объявлении у подъезда написали, что подключат тепло в пятницу, 22 числа. И жильцам нужно быть внимательными. Это нас предупредило наше ТСЖ. Но сейчас дома прохладно — приходится все равно открывать форточки, чтобы маленький ребенок дышал свежим воздухом. Сибирячка растет, пока что не замерзает дома — наденем носочки, штанишки и кофточку и ждем тепла.

Олег, 18 лет, студент

У нас дома пока что далеко не тепло. Кировский район еще не отапливается. Без понятия даже, когда вообще подключат. Приходится постоянно включать обогреватель — только он и спасает, и домашняя живность тоже постоянно возле обогревателя. Боюсь, счета за электроэнергию нынче будут выше крыши.

Анатолий Николаевич, 73 года

Там, где я живу, отопление еще не подключили. Но так как дома еще не остыли, у меня в квартире сравнительно тепло, но с такой погодой уже через неделю дома выстудятся. Но я на коммунальщиков не обижаюсь по той причине, что они объяснили: «по всему городу сразу нельзя давать тепло». Поэтому надо поэтапно подключать. А раз они так решили, я разве могу график изменить? Другое дело, что я хотел бы продлить теплую осень. Желаю тем, кто отвечает за подключение теплоснабжения, всего наилучшего.

Ольга Ивановна, 68 лет

Нам в 322-м садике уже дали отопление, еще с начала недели. Хорошо топят, деткам тепло. Пообещали ведь, что в первую очередь подключат школы и садики, так и есть.

Оксана, 29 лет, мама в декрете

У нас странно как-то — вчера вроде бы дали тепло, а сегодня батареи опять холодные. Сейчас в квартире еще терпимо. Но это днем. А ночью просто ужас. Спасались исключительно обогревателями и теплыми одеялами. Главное, чтобы ребенок не мерз и не болел.

Ярослав, 20 лет, студент

У нас в общежитиях НГТУ уже дали тепло, причем во всех. А в самом институте не знаю, но вроде тоже подключили. В аудиториях, по крайней мере, не холодно.

Эльвира, 56 лет

Топят у нас хорошо и вовремя всегда дают отопление. У нас два дня назад еще дали тепло, но это было ужасно. На улице была жаркая погода, в квартире дышать нечем, это очень тяжело. У нас дома и так теплые. В прошлом году в квартире было 26 градусов — дома старые, и нет регулировки подачи тепла. Собака у нас хотя бы могла выйти на балкон, а вот люди вынужденно страдают. А сегодня отключили отопление, и слава Богу. Теперь хоть дышать можно, хотя квартира у нас просторная, живем с мужем вдвоем, а каково тем, у кого живет много людей на маленькой площади еще и с маленькими детьми? Хотелось бы, чтобы температура в квартирах была нормальная для жизни. Холодно — плохо, а жарко — еще хуже. Если холодно, можно хотя бы что-то включить и нагреть, а когда душно, открывать окна зимой опасно — сквозняк.

Ольга, 33 года, индивидуальный предприниматель

Мы не жители Новосибирска, а гости города. Как у нас в родном городе, не знаем, а вот в гостинице, в которой мы сейчас проживаем, в Калининском районе, отопление еще не дали. С такой погодой отопление стоило бы раньше включить, тем более в гостиницах.

Татьяна, 61 год

Нам еще не подключили в Ленинском районе отопление, дома холодина. Не помню, как давали отопление в прошлые годы, но там погода стояла теплее. Обещают подключить до 25 сентября, надеемся, что как можно скорее подключат.

Лариса и Вика, 17 лет, студентки

 Уже дня три, как подключили у нас отопление и в Ленинском, и в Калининском районах. Начало сентября было холодным, и дома было прохладно, замерзали. Спасались обогревателями и одеялом. Хорошо еще, что никто не заболел в семье.

Сергей Владимирович, 60 лет, пенсионер

У нас в Заельцовском уже тепло в квартире. Пока отопление не дали, было ужасно холодно, слава Богу, что еще не заболел никто. Большое спасибо, что уже дали наконец-то, теперь все хорошо.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Ночную погоню за «семеркой» устроили по улицам Коченево
Ким Чен Ын счел речь Трампа в ООН объявлением войны
Совладелец Бинбанка прокомментировал ситуацию с санацией
Умерла самая богатая женщина мира
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
Хочет ли Каталония отделиться от Испании
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
«Ленинградское дерби» собрало больше, чем ЦСКА – «Спартак» «Зенит» вдесятером отыграл два мяча в дерби с «Динамо СПб», но пропустил с пенальти в дополнительное время и выбыл из Кубка России
Авто
Пассажир на полном ходу атаковал водителя соседнего авто Очевидцы сняли на видео напряженную сцену погони с эпичным финалом на одном из шоссе Саудовской Аравии
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь