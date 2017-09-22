Отопительный сезон-2017: новосибирцы спасаются под одеялами

В списке подключения районов к теплоснабжению первыми стоят объекты социальной значимости: в школы, детские сады и медицинские учреждения тепло начало поступать с 18 сентября. Жилые дома по плану подключают постепенно, в зависимости от обслуживающей ТЭЦ, с 20 по 25 сентября. Увы, но на сегодня спасительное тепло есть далеко не во всех квартирах. Жители Новосибирска рассказали корреспонденту VN.ru о «погоде в доме» и о том, как спасаются в промозглые сентябрьские дни без отопления.

Даниил Федорович, пенсионер

— Я живу на Новогодней, у нас уже тепло есть. Сегодня утром часов в 8 встал — потрогал батареи, а они теплые! До этого было холодно, но это не то слово. Был такой холод, что просто не описать! У нас по улице заменили недавно крыши, сделали их покатыми, красиво так, а главное, что теперь станет теплее. Раньше зимой, представляете, потолок на пятом этаже был ледяной — квартиру-то топят, а сверху холод все равно опускается.

Юлия, 34 года, мама в декрете

В нашем Кировском районе еще не дали тепло. В объявлении у подъезда написали, что подключат тепло в пятницу, 22 числа. И жильцам нужно быть внимательными. Это нас предупредило наше ТСЖ. Но сейчас дома прохладно — приходится все равно открывать форточки, чтобы маленький ребенок дышал свежим воздухом. Сибирячка растет, пока что не замерзает дома — наденем носочки, штанишки и кофточку и ждем тепла.

Олег, 18 лет, студент

У нас дома пока что далеко не тепло. Кировский район еще не отапливается. Без понятия даже, когда вообще подключат. Приходится постоянно включать обогреватель — только он и спасает, и домашняя живность тоже постоянно возле обогревателя. Боюсь, счета за электроэнергию нынче будут выше крыши.

Анатолий Николаевич, 73 года

Там, где я живу, отопление еще не подключили. Но так как дома еще не остыли, у меня в квартире сравнительно тепло, но с такой погодой уже через неделю дома выстудятся. Но я на коммунальщиков не обижаюсь по той причине, что они объяснили: «по всему городу сразу нельзя давать тепло». Поэтому надо поэтапно подключать. А раз они так решили, я разве могу график изменить? Другое дело, что я хотел бы продлить теплую осень. Желаю тем, кто отвечает за подключение теплоснабжения, всего наилучшего.

Ольга Ивановна, 68 лет

Нам в 322-м садике уже дали отопление, еще с начала недели. Хорошо топят, деткам тепло. Пообещали ведь, что в первую очередь подключат школы и садики, так и есть.

Оксана, 29 лет, мама в декрете

У нас странно как-то — вчера вроде бы дали тепло, а сегодня батареи опять холодные. Сейчас в квартире еще терпимо. Но это днем. А ночью просто ужас. Спасались исключительно обогревателями и теплыми одеялами. Главное, чтобы ребенок не мерз и не болел.

Ярослав, 20 лет, студент

У нас в общежитиях НГТУ уже дали тепло, причем во всех. А в самом институте не знаю, но вроде тоже подключили. В аудиториях, по крайней мере, не холодно.

Эльвира, 56 лет

Топят у нас хорошо и вовремя всегда дают отопление. У нас два дня назад еще дали тепло, но это было ужасно. На улице была жаркая погода, в квартире дышать нечем, это очень тяжело. У нас дома и так теплые. В прошлом году в квартире было 26 градусов — дома старые, и нет регулировки подачи тепла. Собака у нас хотя бы могла выйти на балкон, а вот люди вынужденно страдают. А сегодня отключили отопление, и слава Богу. Теперь хоть дышать можно, хотя квартира у нас просторная, живем с мужем вдвоем, а каково тем, у кого живет много людей на маленькой площади еще и с маленькими детьми? Хотелось бы, чтобы температура в квартирах была нормальная для жизни. Холодно — плохо, а жарко — еще хуже. Если холодно, можно хотя бы что-то включить и нагреть, а когда душно, открывать окна зимой опасно — сквозняк.

Ольга, 33 года, индивидуальный предприниматель

Мы не жители Новосибирска, а гости города. Как у нас в родном городе, не знаем, а вот в гостинице, в которой мы сейчас проживаем, в Калининском районе, отопление еще не дали. С такой погодой отопление стоило бы раньше включить, тем более в гостиницах.

Татьяна, 61 год

Нам еще не подключили в Ленинском районе отопление, дома холодина. Не помню, как давали отопление в прошлые годы, но там погода стояла теплее. Обещают подключить до 25 сентября, надеемся, что как можно скорее подключат.

Лариса и Вика, 17 лет, студентки

Уже дня три, как подключили у нас отопление и в Ленинском, и в Калининском районах. Начало сентября было холодным, и дома было прохладно, замерзали. Спасались обогревателями и одеялом. Хорошо еще, что никто не заболел в семье.

Сергей Владимирович, 60 лет, пенсионер