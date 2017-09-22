В Свердловской области прокуратура добилась ремонта опасного моста
В Талицком районе по требованию прокуратуры суд постановил починить мост между селом
В Талицком районе по требованию прокуратуры суд постановил починить мост между селом
Сооружение длиной в 40 метров было в аварийном состоянии, и передвигаться по нему было опасно как пешком, так и на транспорте, сообщает
В частности, у моста накренилась пешеходная часть, наложенная на старый, обрушившийся местами мост. В время паводка вода раскачивает основания сооружение, и оно может рухнуть в любой момент.
Отметим, что в Заречной проживает 151 человек, из них 27 детей. Мост необходим также чтобы в деревню могли приехать скорая и пожарные.