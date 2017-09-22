В Свердловской области прокуратура добилась ремонта опасного моста

Сооружение длиной в 40 метров было в аварийном состоянии, и передвигаться по нему было опасно как пешком, так и на транспорте, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, у моста накренилась пешеходная часть, наложенная на старый, обрушившийся местами мост. В время паводка вода раскачивает основания сооружение, и оно может рухнуть в любой момент.