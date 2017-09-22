Семь новосибирских компаний попали в список крупнейших в России, рейтинг крупнейших российских компаний по объемам выручки за 2016 год составил портал РБК.

Новосибирская фармацевтическая компания «Катрен» расположилась на 50-й строчке в рейтинге. Фирма управляет аптечной сетью «Мелодия Здоровья», объем её выручки — 239 млрд рублей, чистая прибыль — 2,5 млрд рублей.

Авиакомпания «Сибирь», которая владеет брендом «S7», расположилась на 105-й строчке рейтинга. Выручка за год выросла на треть до 108 млрд рублей, прибыль выросла до 2,89 млрд рублей. Дочерняя компания «Сибири» — «Глобус» — также попала в топ компаний и расположилась на 351-м месте. Выручка — 28 млрд рублей, прибыль — 960 млн.

Компания «Холидей» расположилась на 187-м месте, её прибыль упала почта на 90% — до 26 млн рублей, выручка составила 56 млрд рублей. Компании-поставщики «Новосибирскэнергосбыт» и «СИБЭКО» попали в рейтинг и располагаются на 285 и 344-й строчках соответственно.

«Новосибирскэнергосбыт» получил прибыль в 35 млрд рублей, «СИБЭКО» — 28 млрд рублей.