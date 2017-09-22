В сквере на Предмостной площади не появится торговый центр

Администрация города отозвала разрешение на строительство торгового центра в сквере на пр. имени газеты Красноярский рабочий. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Александр Глисков.

Строительство планировало начать ООО «Фортуна и Партнеры» на арендованном участке. Сначала компания получила отказ до департамента градостроительства администрации города, но через суд сумела добиться разрешения. Сегодня Александр Глисков опубликовал в социальных сетях информацию о том, что строительства все же не будет. Такой ответ ему предоставили в краевой прокуратуре.

Оказалось, что еще 5 августа прошлого года компанию предупредили, об отказе в продлении срока аренды и попросили в течение трех месяцев очистить участок. В Управлении Росреестра по Красноярскому краю информация о прекращении договора с компанией зафиксировали. На этом основании, 28 августа этого года, выданное по решению суда разрешение на строительство отозвали.