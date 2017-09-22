Предприниматель оштрафован на 100 тыс. рублей за затонувший паром

В ходе следствия было установлено, что переправа на Ангаре в Кежемском районе в составе теплохода МБВ-263 и несамоходной баржи работала с грубыми нарушениями требований безопасности. У владельца не было лицензии на перевозку пассажиров и опасных грузов, не было мест для пассажиров, леерные ограждения не были оборудованы надлежащим образом, спасательных средств было меньше, чем число пассажиров, средств пожаротушения также не хватало, бортовые огни парома были неисправны.