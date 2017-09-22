Предприниматель оштрафован на 100 тыс. рублей за затонувший паром
ЧП произошло в феврале этого года вблизи Кодинска.
ЧП произошло в феврале этого года вблизи Кодинска.
Кежемский районный суд Красноярского края оштрафовал на 100 тыс. рублей директора ООО «СибРечТранс», организовавшего паромную переправу через Ангару с нарушением правил безопасности. Информация опубликована на сайте
ЧП произошло в феврале этого года вблизи Кодинска. Паром, перевозивший автомобили через Ангару, частично ушел под воду. В результате происшедшего перевозимые на пароме автомобили оказались частично затоплены.
В ходе следствия было установлено, что переправа на Ангаре в Кежемском районе в составе теплохода МБВ-263 и несамоходной баржи работала с грубыми нарушениями требований безопасности. У владельца не было лицензии на перевозку пассажиров и опасных грузов, не было мест для пассажиров, леерные ограждения не были оборудованы надлежащим образом, спасательных средств было меньше, чем число пассажиров, средств пожаротушения также не хватало, бортовые огни парома были неисправны.
Суд при вынесении приговора принял во внимание раскаяние подсудимого и наличие у него на иждивении несовершеннолетнего ребенка.