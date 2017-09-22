Правила землепользования и застройки в Краснодаре будут изменены
КРАСНОДАР, 22 сентября, ФедералПресс. В Краснодаре прошли публичные слушания по изменениям в Правила землепользования и застройки. Всего поступило 53 устных и письменных предложений.
КРАСНОДАР, 22 сентября, ФедералПресс. В Краснодаре прошли публичные слушания по изменениям в Правила землепользования и застройки. Всего поступило 53 устных и письменных предложений.
В соответствии с изменениями для каждой территориальной зоны ПЗЗ будут установлены четыре обязательных предельных параметра: предельный размеры земельных участков, минимальные отступы от границ участков, предельное количество этажей и максимальный процент застройки, сообщается на сайте администрации города.
Одна из частично одобренных инициатив — для зон застройки индивидуальными жилыми домами Ж.1.1 и Ж.1.2 убрать вид «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка». Кроме этого было предложено включить во все территориальные зоны такого вида использование «Дошкольного, начального и среднего общего образования». Это позволит резервировать дополнительные площадки под образовательные учреждения в разных частях города.
«ФедералПресс» напоминает, что в Новосибирской области увеличат штрафы за нарушение правил благоустройства.