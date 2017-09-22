Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Политолог рассказал о скором распаде США
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
«Яндекс» ответил на слова о черных списках перед визитом Путина
«Украина будет снова покупать»: глава «Нафтогаза» о газе из РФ
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
СМИ: молодая жена Градского впервые рассказала об их сыне
СМИ: Кудрявцева показала фото с мужем в праздник
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
Точка кипения по поводу решений Порошенко пройдена – эксперты
"Огонь возмездия": СМИ об ударе РФ по боевикам
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
8В Москве открыли памятник Калашникову
12:05 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовский парк «Дружба» благоустроят за 10 млн рублей

На благоустройство парка «Дружба» (старой части) в границах улиц Добровольского до Космонавтов в Северном жилом массиве южной столицы из муниципального бюджета выделено 10 млн руб.

Как следует из документации, которую МКУ «Управление благоустройства Ворошиловского района Ростова-на-Дону» разместило на портале госзакупок, работы должны быть завершены в текущем году.

Победитель торгов, который определится в начале октября, должен будет высадить 1,6 тыс цветов — шалфей и иберис, а также более 3,5 тыс деревьев и кустарников. Также за эту сумму в парке появятся 8 скамеек, новые плиты на тротуарах и бордюры.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 По факту гибели двух человек при пожаре в ростовской гостинице заведено уго
ЦБ объявил о санации Бинбанка
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Автор памятника Калашникову: ошибка с автоматом могла закрасться
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
В России за неделю были «заминированы» более тысячи зданий
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
Лидеры бойкотируют Кубок России: итоги матчей 1/16 финала Четыре лучших клуба ЧР — «Зенит», «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА — проиграли в матчах КР командам первого дивизиона, чемпион страны «Спартак» победил «Кубань»
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь