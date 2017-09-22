Ростовский парк «Дружба» благоустроят за 10 млн рублей
На благоустройство парка «Дружба» (старой части) в границах улиц Добровольского до Космонавтов в Северном жилом массиве южной столицы из муниципального бюджета выделено 10 млн руб.
На благоустройство парка «Дружба» (старой части) в границах улиц Добровольского до Космонавтов в Северном жилом массиве южной столицы из муниципального бюджета выделено 10 млн руб.
Как следует из документации, которую МКУ «Управление благоустройства Ворошиловского района Ростова-на-Дону» разместило на портале госзакупок, работы должны быть завершены в текущем году.
Победитель торгов, который определится в начале октября, должен будет высадить 1,6 тыс цветов — шалфей и иберис, а также более 3,5 тыс деревьев и кустарников. Также за эту сумму в парке появятся 8 скамеек, новые плиты на тротуарах и бордюры.