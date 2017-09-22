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09:21 (мск), источник: Podrobno.uz

СНБ ставит заслон «валютчикам»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане продолжается реализация мер по совершенствованию валютной политики и финансового рынка. Среди главных целей реализуемых реформ — обеспечение в полной мере реализации прав юридических и физических лиц свободно приобретать и продавать иностранную валюту и распоряжаться собственными валютными средствами по своему усмотрению.

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Источник: Podrobno.uz

При этом особое внимание уделяется и осуществлению всесторонних адресных мер социальной поддержки, позволяющих минимизировать негативные последствия либерализации валютной политики на уровень жизни социально уязвимых слоев населения.

Однако в стране до сих пор существуют негативные проявления, которые мешают в полной мере реализовать задачи, поставленные Главой государства, в рамках Стратегией действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017—2021 годах, а также по внедрению рыночных механизмов валютного регулирования.

Одно из них — существование так называемого «черного» рынка валюты, который не только подрывает основы финансово-экономической деятельности страны, разгоняя инфляцию, но и часто обирает простых граждан.

Для борьбы с этим явлением органами Служба национальной безопасности реализуется комплекс мер, в ходе которого проводятся постоянные рейды по выявлению незаконных торговцев валютой, отслеживаются подозрительные транзакции в банковской системе.

На днях в ходе этой работы оперативники СНБ совместно с Департаментом при Генпрокуратуре задержали несколько «валютчиков» в Навоийской области.

«В ходе проведения спецоперации был задержан с поличным житель города Зарафшан Уткир Исрафилов, который продал гражданину “А. Б.” 2,5 тысячи долларов США за 20 млн 375 тыс. сумов по курсу 8150 сумов за один доллар. Кроме того, в ходе досмотра у задержанного было обнаружено 3522 доллара, 41400 российских рублей, 72500 казахских тенге, 1000 белорусских рублей, 360 евро, 100 китайских юаней и 94,1 миллиона сумов», — отметил представитель силового ведомства.

Еще одного незаконного торговца валютой оперативники задержали на автостоянке возле машиностроительного завода города Навои. Ранее судимый Завкиддин Бозоров со своим подельником Анисом Худойкуловым пытались продать гражданину «Х. С.» 3,5 тысячи долларов за 28 млн. 875 тыс. сумов по курсу 8250 за один доллар.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данным фактам дела в отношении У. Исрафилова, А. Худойкулова и З. Бозорова по статье 177 (Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей) Уголовного кодекса Узбекистана.

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