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08:58 (мск), источник: Губерния онлайн

Завод по переработке конопли появится под Хабаровском

На предприятии будут использовать местное сырье.

Под Хабаровском появится предприятие по переработке промышленной конопли. Производство наладят в индустриальном парке «Завод строительной керамики», сообщает портал «Губерния».

Предприятие построят по инициативе мэрии.

«Углубленная переработка промышленной конопли — это перспективное промышленное направление. Сфера применения [этого растения] весьма широка: тут и целлюлоза, и строительные материалы, и теплоизоляционные материалы, и медицинская сфера. Всего насчитывается около 50 тысяч видов продукции», — рассказал начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Руслан Горлов.

По его словам, пока местные власти составляют бизнес-план и изучают опыт других регионов. Уже известно, что сырье для производства будут выращивать в Хабаровском крае.

«Сейчас администрация города в рамках индустриального парка прорабатывает первые линейки [продукции из промышленной конопли]. Это стройматериалы: плиты, которые заменят МДФ-плиты и пластиковые плиты, паркетные доски», — добавил Руслан Горлов.

Он также сообщил, что территорию индустриального парка «Завод строительной керамики» расширят с 26 до 250 гектаров. Там построят не только завод по переработке конопли, но и логистический центр со складами, овощехранилищем и перегрузочной площадкой.

В индустриальном парке собираются строить еще два промышленных предприятия. Китайские инвесторы хотят разместить здесь мукомольный и комбикормовый заводы. Предполагается, что объем инвестиций составит не менее 50 млн долларов.

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Завод по переработке конопли появится под Хабаровском
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