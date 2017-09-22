Завод по переработке конопли появится под Хабаровском
На предприятии будут использовать местное сырье.
На предприятии будут использовать местное сырье.
Под Хабаровском появится предприятие по переработке промышленной конопли. Производство наладят в индустриальном парке «Завод строительной керамики», сообщает портал «Губерния».
Предприятие построят по инициативе мэрии.
«Углубленная переработка промышленной конопли — это перспективное промышленное направление. Сфера применения [этого растения] весьма широка: тут и целлюлоза, и строительные материалы, и теплоизоляционные материалы, и медицинская сфера. Всего насчитывается около 50 тысяч видов продукции», — рассказал начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития администрации Хабаровска Руслан Горлов.
По его словам, пока местные власти составляют
«Сейчас администрация города в рамках индустриального парка прорабатывает первые линейки [продукции из промышленной конопли]. Это стройматериалы: плиты, которые заменят
Он также сообщил, что территорию индустриального парка «Завод строительной керамики» расширят с 26 до 250 гектаров. Там построят не только завод по переработке конопли, но и логистический центр со складами, овощехранилищем и перегрузочной площадкой.
В индустриальном парке собираются строить еще два промышленных предприятия. Китайские инвесторы хотят разместить здесь мукомольный и комбикормовый заводы. Предполагается, что объем инвестиций составит не менее 50 млн долларов.