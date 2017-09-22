Узбекистан и Турция: бизнес снова выходит на первые роли

Источник: Podrobno.uz

Вот и в узбекско-турецких отношениях наметился позитивный сдвиг. За последнее время произошел целый ряд событий, демонстрирующий позитивный вектор развития взаимоотношений между государствами.

Толчком к активизации взаимных контактов стала встреча Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, состоявшаяся в рамках проходившего в Астане саммита Организации исламского сотрудничества по науке и технологиям. Главы государств рассмотрели вопросы расширения сотрудничества Узбекистана и Турции в торгово-экономической, инвестиционной, туристической и других сферах. Состоялся обмен мнениями по вопросам регионального и международного значения, представляющим взаимный интерес.

Стоит отметить, что со стороны турецкого бизнеса наблюдается большой интерес к работе в Узбекистане. Сегодня в стране работают 479 компаний с участием турецкого капитала, в том числе 199 совместных предприятий, а при Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана аккредитованы представительства 53 компаний из Турции.

Одной из наиболее динамично развивающихся сфер в Узбекистане является туризм. И здесь Турция готова оказать значительную поддержку. Одной из первых ласточек в этом направление стал проект туристической зоны «Эски Шахар» («Старый город») в районе старого Ташкента. Реализовывать его будет турецкая фирма Demi Group. На месте бывшего гостиничного комплекса «Чорсу» будут сооружены гостиничный комплекс и бизнес-центр с магазинами, ресторанами, SPA-салонами и прочими объектами туристической инфраструктуры.

Но не только туризм привлекает турецких бизнесменов. Их интересы распространяются и промышленной сфере. Так, например, на территории СЭЗ «Ангрен» будет построен завод по производству металлоконструкций промышленного назначения. По предварительным данным, общая сумма инвестиций в проект составит около $10 млн. В рамках подготовки уже проведена работа по подбору земельного участка в Ахангаранском промышленном блоке СЭЗ «Ангрен», общей площадью около 6,0 га и на сегодняшний день инициатором проекта готовится пакет документов для представления на рассмотрение членов Административного совета СЭЗ. Реализацию проекта планируется завершить до конца текущего года, что позволит значительно сократить импорт готовых металлоконструкций промышленного назначения в республику и создать около 100 новых рабочих мест в регионе.