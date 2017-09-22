Дорожники и местные жители не могут договориться о строительстве второй кольцевой

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Путь в обход

Напомним, 88 километров бетонки — вновь проложенные, остальные 72 совмещены с существующими магистралями, за счет чего дорожники значительно удешевили второе кольцо вокруг Минска — дороги М-14. Протяженность всей кольцевой — 160 километров. Возможность финансирования очередного этапа рассматривает Европейский банк реконструкции и развития, положительно оценивший опыт строительства 88 километров трассы. Но это произойдет только при согласии всех заинтересованных сторон, и прежде всего жителей близлежащих к Р-80 деревень в Минском и Смолевичском районах — Острошицкого Городка, Белых Луж, Раубичей, Околицы, Багуты, Сосновой, Слободы.

Пока в товарищах согласья нет. Особенно много претензий к проектантам сейчас у жителей Околицы, которую Р-80 разделяет на две части. М-14 станет дорогой первой категории. Значит, в гости или магазин, на кладбище можно будет ходить только по подземному переходу, топая лишние не то что метры — километры. Невозможны пересечения в одном уровне, значит, нужны развязки, ограждения и так далее, чтобы сохранить безопасность движения и было удобно для пешеходов, для владельцев местного транспорта, которым тоже надо будет нарезать лишние круги.

Светлана Шумская из дома номер 16 по улице Шоссейной уже промерила путь по предлагаемой проектом развязке — придется к своей усадьбе ехать лишние четыре километра. А до двенадцатого-четырнадцатого домов и все пять. Это уже второй вариант развязки, предложенный проектировщиками, с выносом разворотного кольца на километре 9,6. Если он воплотится в жизнь, чтобы попасть в Околицу со стороны Острошицкого Городка, нужно будет проехать за границу деревни, спуститься под путепровод, вернуться назад. Улицы Луговая, Солнечная, Центральная примут на себя поток местных машин, которые увеличат здесь загазованность и вероятность ДТП с детьми. Конечно, такие сценарии не устраивают жителей.

Несомненно, обновленная дорога принесет и новые рабочие места, и развитие местной инфраструктуры, и благоустройство улиц. Поэтому прежде чем приступать к основному проектированию, необходимо положить на чашу весов все за и против.

Уже состоялось несколько раундов слушаний по оценке воздействия проекта реконструкции на социальную сферу, что требуют европейские стандарты при строительстве подобных объектов. Недавно в Острошицком Городке прошли обсуждения с участием представителей заказчика и одновременно исполнителя Минскавтодор-Центра, Белгипродора, Минского райисполкома, Министерства транспорта и коммуникаций, а также жителей Околицы. У последних эмоции били через край. Попросту говоря, их волнует собственное будущее — ведь исправить ошибки постфактум будет практически невозможно. Это не огород огородить, дорога — объект дорогостоящий. А после поглощения МКАД-1 столицей она станет главным транспортным коридором для движения транзита, для транспортных связей с городами-спутниками, агропромышленным и туристическим комплексами.

Шум и гам

Уже сейчас жители улицы Шоссейной, что в Околице, просыпаются по ночам от дрожащих стекол и посуды в сервантах. Что будет, когда груженые фуры помчатся со скоростью 100 километров в час? Пока уровень вибрации никто не замерял, не проводил расчеты на будущее, и опасения жителей понятны. К тому же почти все дома возле дороги строились в 50—60-е годы, фундаменты в то время закладывали, экономя на дефицитных стройматериалах. Не придется ли потом их сносить из-за непригодности для проживания, беспокоится Николай Ивашкевич, у которого в Околице живет мать:

— Стены могут просто-напросто не выдержать. Шумоулавливающие экраны, которые нам обещают установить, не спасут. Также мы предполагаем, что в пределах установленных законом норм расстояния от проезжей части до границы усадеб реконструкция не получится — Р-80 от двенадцатого дома по улице Шоссейной сужается, и чтобы устроить четыре полосы движения, надо подобраться вплотную к жилым постройкам. И нормы могут быть соблюдены лишь тогда, когда дома признают непригодными для проживания и будут снесены.

Это покажется удивительным, но на встрече с жителями главный инженер Минскавтодор-Центра Сергей Исаков не исключал такого поворота событий.

Выход жители видят только один — устройство объезда Околицы в районе деревни Узборье. Расположенный здесь ландшафтный заказник Прилепский в таком случае захватывается лишь по краю, фактически особо охраняемая территория не пострадает, говорят жители. Основной массив леса находится за военным городком. Да и затраты на проект объезда никто не считал — может, стоимость его не намного превысит расходы по строительству развязок. При объезде не понадобится установка шумозащиты, сократится расстояние, так как дорога выпрямится, а теперь идет по дуге. Естественно, в деревне улучшится и экология…

Проектировщики пока настаивают на сохранении существующего планового решения — то есть вписаться в проходящую дорогу, в отвод земель, максимально сохранить продольный профиль Р-80.

Вопросы без ответа

К сожалению, на встрече мы не услышали предложений от представителей Минского райисполкома, словно их и не касаются проблемы людей. Да и филиал первой Минской птицефабрики, чьи производственные помещения находятся недалеко от Околицы, понесет лишние затраты на проезд транспорта.

В отличие от Смолевичского райисполкома, попросившего пересмотреть некоторые детали проекта. На встречах заинтересованных сторон в конце июня председатель райисполкома лично отстаивал интересы ЧУП Озерицкий-Агро. Потому что предложенное решение по транспортной развязке на съездах к деревням Багута и Сосновая могло неблагоприятно сказаться на основном землепользователе района. В результате реконструкции Р-80 в этом месте значительно бы увеличился пробег сельхозтехники и автомобилей, которым бы пришлось проезжать к тому же по платной магистрали М-2. И проектировщики оперативно предложили альтернативный вариант — устройство местных проездов.

Напомним, что при строительстве 88-километрового участка новой дороги в Минском районе учли и обращения жителей деревни Дофаренция, сместив полотно метров на триста. По желанию людей ушли от Пильницы, отодвинулись от Анусино. Когда возник вопрос по прохождению дороги по территории садового товарищества Химик-88, деревни Новашино, трасса была смещена на 2 километра севернее.