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09:24 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекско-российский бизнес-форум состоится 26 сентября

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 26 сентября состоится бизнес-форум на тему: «Новые горизонты сотрудничества» с участием представителей компаний Узбекистана и России.

Источник: Podrobno.uz

Деловые круги двух стран встретятся для обсуждения следующих вопросов: расширение и развитие взаимовыгодного межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, туризм как драйвер развития экономики регионов, транспорт и логистика в развитии межрегионального сотрудничества. .

На мероприятии запланировано участие более 30 российских компаний, занятых в сфере химической, легкой, машиностроительной, сельскохозяйственной, авиационной, пищевой, фармацевтической промышленности, металлургии, производства медицинских препаратов, товаров производственного назначения, дорожно-строительной техники, нефтегазового оборудования, энергетики, гидротехники.

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