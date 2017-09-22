Узбекско-российский бизнес-форум состоится 26 сентября
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 26 сентября состоится
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте 26 сентября состоится
Деловые круги двух стран встретятся для обсуждения следующих вопросов: расширение и развитие взаимовыгодного межрегионального сотрудничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, туризм как драйвер развития экономики регионов, транспорт и логистика в развитии межрегионального сотрудничества. .
На мероприятии запланировано участие более 30 российских компаний, занятых в сфере химической, легкой, машиностроительной, сельскохозяйственной, авиационной, пищевой, фармацевтической промышленности, металлургии, производства медицинских препаратов, товаров производственного назначения,