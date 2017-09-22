Минимальный набор продуктов на 4,73% подешевел в Иркутской области

В Иркутской области в августе 2017 года минимальный набор продуктов подешевел по сравнению с предыдущим месяцем на 200,93 рубля (4,72%) и составил 4052,84 рублей. Об этом сообщает 22 сентября региональная служба по потребительскому рынку и лицензированию. В Иркутской области стоимость набора ниже, чем в Новосибирской области, Забайкальском крае, Красноярском крае и Республике Алтай.