В Екатеринбурге изменят два важных автобусных маршрута
Ограничения связаны со строительством теплотрассы.
Ограничения связаны со строительством теплотрассы.
Автобусные маршруты № 13 и 60 меняют схему движения, сообщили «АиФ-Урал» в Муниципальном объединении автобусных предприятий.
Изменения введены
В связи с этим автобусы № 13 («Площадь 1905 года — ДМБ № 9» к остановке «ДМБ № 9») и № 60 («ТРЦ Карнавал — Синие Камни» к остановке «ТРЦ Карнавал») будут двигаться по улицам Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невьянский, Стрелочников, Челюскинцев, Гражданская, Машинистов, Готвальда и далее по маршруту. Остановка «Вокзальная» в сторону «ДМБ № 9» будет перенесена на улицу Вокзальная 12 напротив
Движение к остановкам «Площадь 1905 года», «Синие Камни» будет идти по улицам Готвальда, Машинистов, Гражданская, Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невъянский, Вокзальная, Стрелочников, Челюскинцев и далее по маршруту.
Временно будут отменены остановки «Стрелочников» по улице Стрелочников и «Готвальда-Черепанова» по улице Готвальда. При этом временно введут остановочные пункты «Управление дороги» по улице Челюскинцев и «Готвальда» по улице Готвальда.