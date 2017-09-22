В Екатеринбурге изменят два важных автобусных маршрута

Автобусные маршруты № 13 и 60 меняют схему движения, сообщили «АиФ-Урал» в Муниципальном объединении автобусных предприятий.

Изменения введены из-за строительства сети теплоснабжения по улице Стрелочников. Работы будут проходить в два этапа:

по улице Стрелочников от дома № 1а до дома № 5 с 23.09.2017 по 24.09.2017;.

по 24.09.2017;. по улице Стрелочников от дома № 1а до дома № 5 с 30.09.2017 по 01.10.2017.

В связи с этим автобусы № 13 («Площадь 1905 года — ДМБ № 9» к остановке «ДМБ № 9») и № 60 («ТРЦ Карнавал — Синие Камни» к остановке «ТРЦ Карнавал») будут двигаться по улицам Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невьянский, Стрелочников, Челюскинцев, Гражданская, Машинистов, Готвальда и далее по маршруту. Остановка «Вокзальная» в сторону «ДМБ № 9» будет перенесена на улицу Вокзальная 12 напротив бизнес-центра «Вокзальный»;.

Движение к остановкам «Площадь 1905 года», «Синие Камни» будет идти по улицам Готвальда, Машинистов, Гражданская, Челюскинцев, Стрелочников, пер. Невъянский, Вокзальная, Стрелочников, Челюскинцев и далее по маршруту.