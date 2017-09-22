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09:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске на три недели закроют улицу Чаплыгина

Участок от Красного проспекта до улицы Советской будет перекрыт из-за ремонта теплотрассы, об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В Новосибирске на три недели закроют улицу Чаплыгина на участке от Красного проспекта до улицы Советской, рассказали в мэрии города.

«Это связано с проведением АО “СИБЭКО” аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе дома по адресу: ул. Чаплыгина, 65», — пояснили в муниципалитете.

Окончание работ запланировано на 13 октября.

Напомним, на ремонт также закрыты улицы Народная, Холодильная и Ольги Жилиной, а также сужен перекресток улиц Блюхера и Геодезической.

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