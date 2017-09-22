В Новосибирске на три недели закроют улицу Чаплыгина
Участок от Красного проспекта до улицы Советской будет перекрыт
Участок от Красного проспекта до улицы Советской будет перекрыт
В Новосибирске на три недели закроют улицу Чаплыгина на участке от Красного проспекта до улицы Советской, рассказали в мэрии города.
«Это связано с проведением АО “СИБЭКО” аварийных работ по ремонту теплотрассы в районе дома по адресу: ул. Чаплыгина, 65», — пояснили в муниципалитете.
Окончание работ запланировано на 13 октября.
Напомним, на ремонт также закрыты улицы Народная, Холодильная и Ольги Жилиной, а также сужен перекресток улиц Блюхера и Геодезической.