Мэрия Перми закупит 90 жилых помещений для маневренного фонда

Проект решения предусматривает поправки в бюджет Перми на 2017 год. В частности, будут перераспределены средства, с выделением дополнительных финансов на предоставление субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом — 38 миллионов рублей; проведение работ по устройству новогодней иллюминации на улицах города, также планируется приобрести два световых фонтана и четыре световых композиции — 10 миллионов рублей.