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09:53 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мэрия Перми закупит 90 жилых помещений для маневренного фонда

ПЕРМЬ, 22 сентября, ФедералПресс. Члены комитета по бюджету и налогам Пермской городской думы рассмотрели на заседании проект решения, представленный мэрией Перми, сообщает пресс-служба администрации города.

Проект решения предусматривает поправки в бюджет Перми на 2017 год. В частности, будут перераспределены средства, с выделением дополнительных финансов на предоставление субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом — 38 миллионов рублей; проведение работ по устройству новогодней иллюминации на улицах города, также планируется приобрести два световых фонтана и четыре световых композиции — 10 миллионов рублей.

За счет перераспределения средств предложено увеличить в 2017 году расходы на приобретение маневренного жилого фонда 102 млн рублей. На них купят около 90 жилых помещений. Депутаты комитета поддержали предложение и рекомендовали своим коллегам на пленарном заседании принять решение о внесении изменений в бюджет Перми на 2017 — 2019 годы.

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