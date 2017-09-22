В два села Кировского района Крыма — в Журавки и Кринички — дадут газ

По словам премьера, до 20 декабря текущего года планируется построить новый газопровод в Журавки и подключить абонентов села в полном объёме.

С 2015 года поставщиком газа является предприятие «Крымгазсети», однако абоненты саботировали ситуацию из-за обещаний сторонних лиц провести газификацию района. В итоге не все жители села оказались подключены к незаконному газопроводу. Подача газа проводилась из врезки в газотранспортную систему в обход официального распорядителя местных сетей и без оплаты ГУПу средств за использование газа. Сейчас по данному факту проводится расследование, — сообщили в Управлении информации и пресс-службы Главы Республики Крым.

Сергей Аксёнов заверил, что дополнительно платить «за газ» сельчанам, которых «обидели» аферисты, не придётся.

— Людей повторно платить не заставлять! Все, кто заплатил мошеннику, имеют соответствующие документы. Надо с людьми провести работу, чтобы обращались в правоохранительные органы. Раз был обман и люди платили гражданину за газ, а он не оплатил «Крымгазсетям», то граждане страдать не должны, — заявил крымский премьер.

Что касается села Кринички, то здесь уже есть газопровод, возведённый незаконным путём, однако он функционирует с нарушением норм техники безопасности.