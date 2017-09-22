С хлопковых полей вернут учителей, медработников и студентов

Источник: Kommersant.uz

Такое поручение было дано премьер-министром страны Абдуллой Ариповым в ходе видеоселекторного совещания, состоявшегося накануне в 23:00, сообщает издание Kun.uz со ссылкой на собственные источники.

Срочное совещание было посвящено нынешнему сезону сбора хлопка. В частности, обсуждался вопрос возвращения студентов, учителей и медработников к учебе и работе.

По данным издания, руководством страны поручено вернуть с полей учителей, студентов и медработников до 17:00 22 сентября.