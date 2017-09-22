С хлопковых полей вернут учителей, медработников и студентов
Сегодня, 22 сентября, учителя, студенты и медицинские работники, привлеченные к сбору хлопка, вернутся с полей.
Сегодня, 22 сентября, учителя, студенты и медицинские работники, привлеченные к сбору хлопка, вернутся с полей.
Такое поручение было дано
Срочное совещание было посвящено нынешнему сезону сбора хлопка. В частности, обсуждался вопрос возвращения студентов, учителей и медработников к учебе и работе.
По данным издания, руководством страны поручено вернуть с полей учителей, студентов и медработников до 17:00 22 сентября.
Сообщается, что отныне к сбору хлопка на фермерских хозяйствах будут привлекаться население и молодежные отряды согласно установленной программе мер и концепции.