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09:27 (мск), источник: Kommersant.uz

С хлопковых полей вернут учителей, медработников и студентов

Сегодня, 22 сентября, учителя, студенты и медицинские работники, привлеченные к сбору хлопка, вернутся с полей.

Источник: Kommersant.uz

Такое поручение было дано премьер-министром страны Абдуллой Ариповым в ходе видеоселекторного совещания, состоявшегося накануне в 23:00, сообщает издание Kun.uz со ссылкой на собственные источники.

Срочное совещание было посвящено нынешнему сезону сбора хлопка. В частности, обсуждался вопрос возвращения студентов, учителей и медработников к учебе и работе.

По данным издания, руководством страны поручено вернуть с полей учителей, студентов и медработников до 17:00 22 сентября.

Сообщается, что отныне к сбору хлопка на фермерских хозяйствах будут привлекаться население и молодежные отряды согласно установленной программе мер и концепции.

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 С хлопковых полей вернут учителей, медра?
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