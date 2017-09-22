В Алматы планируют запустить новые троллейбусные маршруты

Источник: Tengrinews

«В технико-экономическое обоснование (ТЭО) по модернизации троллейбусного движения мы добавили запуск четырех новых маршрутов. Мы планируем охватить дополнительно центр и микрорайон. В сторону “Аксая” два маршрута и в нижней части города два маршрута. Но это пока планы. Проектно-сметная документация может показать, что нельзя строить в силу разных причин, может, где-то лежит какой-то провод, труба и нужно будет обходить, где-то, может, дома нужно будет выкупать. Пока рано говорить», — рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы Максут Исахов.

Также в городе планируется модернизация троллейбусных линий.

«В городе 32 троллейбусных линии, из них капитально ремонтировались за последние десять лет только семь или восемь. Остальные с советских времен, поэтому нужно модернизировать тяговые подстанции. Деньги выделили. Тогда у нас троллейбусным движением будет охвачено еще дополнительно минимум 20 тысяч пассажиров. В троллейбусном парке у нас 80 процентов водителей — жители Алматы. Это очень большой плюс. Там самое минимальное количество “зайцев”. Даже практически их нет, 100 процентная собираемость оплаты проезда. Там очень большое соблюдение графика движения. Рано выезжают, поздно приезжают. Качество обслуживания хорошее, не курят и так далее. Поэтому планируем открытие дополнительных троллейбусных маршрутов и модернизацию тяговых подстанций», — пояснил Максут Исахов.

По его словам, также будут заменять тросы, на которых держатся контактные линии. Сейчас, как отмечает Максут Исахов, троллейбусы, когда проезжают такие места, должны снижать скорость до пяти километров в час, иначе слетают «рога».

После обновления электротранспорт сможет и на скорости 60 километров в час проезжать эти места. «Это все приведет к тому, что троллейбусное движение станет эффективнее на 20−30 процентов», — заключил Максут Исахов.

10 июля сообщалось, что в Алматы 60 троллейбусов стоят в резерве, поскольку не хватает маршрутов. В ноябре 2016 года аким Алматы Бауыржан Байбек заявил, что на ремонт троллейбусных линий выделено 5,5 миллиарда тенге.

«Троллейбусы — это выгодно, экологически чисто, населению нравится. У него операционные затраты более низкие», — отметил тогда Байбек.

В декабре 2016 года директор ТОО «Алматыэлектротранс» Ризван Цинаев рассказывал, что реконструкция контактной троллейбусной сети позволит увеличить скорость езды электрического общественного транспорта.

На основании заключений специалистов предлагается увеличить троллейбусную сеть по основным магистралям города, в частности по улице Толе би и проспекту Абая.