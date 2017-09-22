Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
СМИ опубликовали видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Украина выплатила России $3 млрд
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечествоПопулярность Кинга у публики огромна, но академический литературный мир не может решить, причислять ли его к большим писателям
60-летняя Линда Хэмилтон снова снимется в «Терминаторе»
Дмитрий Борисов ответил на сравнения с Малаховым
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
СМИ: Дмитрий Шепелев публично осудил Андрея Малахова
Калашникова разделась на пляже среди людей – СМИ
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
СМИ: сын Александра Домогарова не навещает больного отца
СМИ: певца Андрея Губина вынудили сделать ДНК-тест
Новая драка произошла у ТЦ «Москва»
Видео ударов по окружившим взвод РФ боевикам
Фоторепортажи
8Эрмитажные коты нашли новый дом
1035 лет назад погибла Грейс Келли
11:02 (мск), источник: Newslab.ru

«Красноярскэнерго» получил паспорт готовности к зиме

Филиал полностью подготовлен к предстоящей зиме.

Источник: РИА "Новости"

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») — «Красноярскэнерго» полностью подготовлен к предстоящей зиме. Подтверждением этого стало получение главного документа года — паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

На балансе филиала «Красноярскэнерго» почти 40 тысяч километров воздушных линий электропередачи, больше 3 тысяч километров кабельных линий, в том числе почти 10 тысяч подстанции разного класса напряжения. Надежное функционирование всех этих энергообъектов в период низких температур — результат ежедневной системной работы многотысячного коллектива филиала.

«Подготовка к зиме традиционно включает в себя масштабный комплекс мероприятий. В начале зимы в филиале был утвержден план подготовки филиала к работе, на основании которого было предписано к выполнению почти 10 тысяч мероприятий. Среди них исключительно важное место заняли, в том числе, реализация ремонтной программы и программы повышения надежности электроснабжения потребителей», — отметил главный инженер филиала «Красноярскэнерго» Роман Дудин.

Основные мероприятия, включенные в программу ремонтов этого года — замена 3 712 опор, расчистка просек на высоковольтных линиях — 1 707 га, ремонт силовых трансформаторов и кабельных линий, тепловизионное обследование оборудования и так далее.

Особое внимание было уделено готовности персонала филиала к ведению аварийно-восстановительных работ: в каждом производственном отделении состоялись тренировки по отработке действий при неблагоприятных погодных условиях.

В ходе учений энергетики также отрабатывают вопросы взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и ГУ МЧС России. Для безопасного выполнения работ персонал в полном объеме обеспечен спецодеждой, инструментами и средствами индивидуальной защиты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «Свадьба — не повод нарушать закон»: сотрудники ГИБДД начали дежурить...
В сквере на Предмостной площади не появится торговый центр
КНДР пригрозила взорвать водородную бомбу в Тихом океане
Чертеж немецкого автомата обнаружен на памятнике Калашникову
В США устанавливают причины крушения Boeing в Ростове-на-Дону
Facebook расскажет конгрессу о закупках рекламы из России
СМИ узнали о самых эффективных мерах антитабачной кампании в РФ
В России за неделю были «заминированы» более тысячи зданий
В самолетах Qatar Airways появились двуспальные кровати
Спорт
Кто выбил «Зенит»? Главное — бюджет 300 миллионов рублей Рассказываем о петербургском "Динамо", которое сотворило главную кубковую сенсацию четверга, обыграв "Зенит"
Авто
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус В сети неожиданно появились снимки загадочного микроавтобуса, у которого на решётке радиатора красуется эмблема марки УАЗ
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Николая Караченцова перевели в реанимацию Состояние актера резко ухудшилось
Недвижимость
Эксперты оценили влияние реновации на торговую недвижимость
«Ночных волков» лишают земли
Впервые в России суд отобрал бесплатный гектар
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
Ведущая Первого канала ждет третьего ребенка 34-летняя телеведущая Анастасия Трегубова сообщила радостную новость - в ее семье ожидается пополнение.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь