«Красноярскэнерго» получил паспорт готовности к зиме

Источник: РИА "Новости"

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») — «Красноярскэнерго» полностью подготовлен к предстоящей зиме. Подтверждением этого стало получение главного документа года — паспорта готовности к работе в осенне-зимний период.

На балансе филиала «Красноярскэнерго» почти 40 тысяч километров воздушных линий электропередачи, больше 3 тысяч километров кабельных линий, в том числе почти 10 тысяч подстанции разного класса напряжения. Надежное функционирование всех этих энергообъектов в период низких температур — результат ежедневной системной работы многотысячного коллектива филиала.

«Подготовка к зиме традиционно включает в себя масштабный комплекс мероприятий. В начале зимы в филиале был утвержден план подготовки филиала к работе, на основании которого было предписано к выполнению почти 10 тысяч мероприятий. Среди них исключительно важное место заняли, в том числе, реализация ремонтной программы и программы повышения надежности электроснабжения потребителей», — отметил главный инженер филиала «Красноярскэнерго» Роман Дудин.

Основные мероприятия, включенные в программу ремонтов этого года — замена 3 712 опор, расчистка просек на высоковольтных линиях — 1 707 га, ремонт силовых трансформаторов и кабельных линий, тепловизионное обследование оборудования и так далее.

Особое внимание было уделено готовности персонала филиала к ведению аварийно-восстановительных работ: в каждом производственном отделении состоялись тренировки по отработке действий при неблагоприятных погодных условиях.