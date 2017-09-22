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10:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В августе цены на товары и услуги в Прикамье снизились

ПЕРМЬ, 22 сентября, ФедералПресс. Изменение цен в основных секторах экономики Пермского края в августе 2017 года подсчитал Пермьстат.

В целом по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги составил 99,3%. Цены на продовольственные товары снизились на 1,9%.

На непродовольственные товары цены выросли на 0,1%. На услуги — не изменились.

Цены производителей промышленных товаров выросли в среднем на 3,4%. Стоимость сельхозпродукции, напротив, снизилась по сравнению с июлем на 5,6%.

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