В августе цены на товары и услуги в Прикамье снизились
ПЕРМЬ, 22 сентября, ФедералПресс. Изменение цен в основных секторах экономики Пермского края в августе 2017 года подсчитал Пермьстат.
ПЕРМЬ, 22 сентября, ФедералПресс. Изменение цен в основных секторах экономики Пермского края в августе 2017 года подсчитал Пермьстат.
В целом по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен и тарифов на товары и услуги составил 99,3%. Цены на продовольственные товары снизились на 1,9%.
На непродовольственные товары цены выросли на 0,1%. На услуги — не изменились.
Цены производителей промышленных товаров выросли в среднем на 3,4%. Стоимость сельхозпродукции, напротив, снизилась по сравнению с июлем на 5,6%.