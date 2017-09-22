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10:06 (мск), источник: Новости Перми

На перекрестке улиц Куйбышева и Васильева изменится схема движения

Демонтаж светофоров и установка дорожных знаков, по мнению специалистов, позволит сократить время ожидания проезда для автомобилистов.

В Перми с 29 сентября на пересечении улиц Куйбышева и Васильева для сокращения времени проезда будут демонтированы светофорные объекты, регулирующие движение трамваев в районе перекрестка.

При этом для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены знаки «Стоп» перед трамвайными путями, а также знаки «Внимание, движение трамваев».

Участникам движения необходимо быть внимательными при пересечении перекрестка.

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