На перекрестке улиц Куйбышева и Васильева изменится схема движения
Демонтаж светофоров и установка дорожных знаков, по мнению специалистов, позволит сократить время ожидания проезда для автомобилистов.
Демонтаж светофоров и установка дорожных знаков, по мнению специалистов, позволит сократить время ожидания проезда для автомобилистов.
В Перми с 29 сентября на пересечении улиц Куйбышева и Васильева для сокращения времени проезда будут демонтированы светофорные объекты, регулирующие движение трамваев в районе перекрестка.
При этом для обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены знаки «Стоп» перед трамвайными путями, а также знаки «Внимание, движение трамваев».
Участникам движения необходимо быть внимательными при пересечении перекрестка.